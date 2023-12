Post-partum : 10 symptômes qui doivent vous alerter selon une gynécologue

L'ESSENTIEL Il est normal de ressentir certaines douleurs pendant le post-partum, mais si elles persistent, il faut consulter.

Elles peuvent être le signe d'une infection, d'une mammite, d'une prééclampsie ou encore d'une embolie pulmonaire.

Une tristesse qui dure peut aussi révéler une dépression post-partum.

Le post-partum dure six semaines selon les médecins, en réalité, certains symptômes peuvent durer trois ans. Pendant cette période, il est normal de ressentir certaines douleurs ou de la fatigue. Mais des signes doivent être pris au sérieux. C’est le message de Salena Zanotti, obstétricienne-gynécologue. Pour la clinique Cleveland, aux États-Unis, elle liste dix symptômes inquiétants.

1 - Des saignements très abondants

Des saignements post-partum sont normaux, selon la spécialiste. "Les pertes vaginales qui surviennent après l’accouchement sont appelées lochies et peuvent être assez abondantes pendant les premiers jours", ajoute-t-elle. Elles correspondent à des restes de sang, de tissus et d’autres matières. Si les pertes sont toujours abondantes après plusieurs jours ou qu’elles correspondent à de gros caillots sanguins, il est important de consulter un médecin car cela peut être un signe d’hémorragie post-partum.

2 - Des crampes abdominales importantes

"Pendant la grossesse, votre utérus se dilate, explique Salena Zanotti. Après l’accouchement, il commence à reprendre sa taille normale (…) et les crampes sont courantes." Chez certaines personnes, elles sont aussi douloureuses qu’une contraction. "Les crampes qui vont et viennent et ne durent pas plus de cinq minutes environ sont normales, affirme-t-elle. Mais si vous ressentez une douleur intense ou constante, il est temps de contacter votre médecin." Elles peuvent indiquer une endométrite post-partum, qui correspond à une infection bactérienne de la muqueuse de l’utérus.

3 - Des maux de tête sévères

Un mal de tête persistant après l’accouchement doit susciter la vigilance : il peut être le symptôme d’une prééclampsie. Cette forme d’hypertension artérielle peut survenir pendant mais aussi après la grossesse. Selon le Dr Zanotti, elle peut aussi se manifester par des troubles de la vision et des gonflements du visage ou des membres. Cette pathologie post-partum est rare, mais peut être très grave.

4. Des complications liées à des déchirures ou des incisions

Parfois, l’accouchement nécessite des incisions pour faciliter la sortie du bébé. Elles cicatrisent généralement sans problème, mais si vous souffrez de fièvre ou si vous observez des écoulements malodorants ou si vous ressentez des douleurs, il faut consulter un médecin car cela peut être le signe d’une infection.

5 - L’incontinence, un signe à surveiller

Les fuites urinaires en fin de grossesse et au cours des premières semaines après l’accouchement sont normales. Des exercices pour muscler le plancher pelvien peuvent aider à stopper les fuites. "Mais certaines personnes peuvent avoir des fuites intestinales après l’accouchement, en particulier si elles ont subi une déchirure importante", souligne la spécialiste. Elle précise que si vous avez des fuites d'urine, de gaz ou de selles, ou si vous ressentez une faiblesse du plancher pelvien, il faut en parler à un professionnel de santé pour bénéficier de soins adaptés.

6 - Des brûlures en urinant

"Il est normal d’éprouver une certaine gêne à uriner après l’accouchement, développe Dr Zanotti. Cela peut piquer un peu lorsque vous faites pipi, surtout si vous avez eu des points de suture." Une semaine après l’accouchement, ces douleurs doivent s’estomper. Certaines personnes les ressentent plus longtemps, et cela peut révéler la présence d’une infection des voies urinaires. "Discutez avec votre médecin si vous ressentez une brûlure lorsque vous faites pipi, si vous sentez une forte pression ou une douleur lorsque vous urinez ou si vous avez besoin d'y aller fréquemment."

7 - Des douleurs aux jambes

"Pendant la grossesse, votre volume sanguin augmente afin de prendre soin du fœtus en développement, explique-t-elle. Après l'accouchement, votre sang peut coaguler plus facilement, ce qui peut vous exposer à un risque plus élevé de développer des caillots sanguins dans vos veines, qui peuvent se déplacer dans votre corps et être très graves." Les jambes sont l’un des endroits les plus susceptibles d’être touchés. "Les signes d'un caillot sanguin dans la jambe, également appelé thrombose veineuse profonde, comprennent des douleurs dans la jambe, ainsi qu'une rougeur, un gonflement ou une sensation de chaleur dans vos jambes."

8 - Des douleurs thoraciques ou des difficultés à respirer

Ces caillots sanguins peuvent circuler dans l’organisme, atteindre les poumons et bloquer le flux sanguin vers eux : il s’agit d’une embolie pulmonaire, un problème de santé très grave. "Les symptômes de l'embolie pulmonaire sont l'essoufflement, des douleurs thoraciques et de la toux, indique cette spécialiste. Vous pouvez également cracher du mucus sanglant." Ces symptômes nécessitent de consulter en urgence.

9. Des douleurs ou brûlures mammaires

Les seins engorgés et l'inconfort sont normaux, en particulier dans les premières semaines après l’accouchement, prévient cette spécialiste. "Si vous allaitez et ressentez des symptômes comme les seins douloureux, brûlants, chauds au toucher ou avec des stries rouges, cela peut être un signe de mammite, note la gynécologue. La mammite est une infection qui peut survenir si vos canaux galactophores se bouchent." Elle nécessite un traitement par antibiotique.

10. Une tristesse persistante ou des idées noires

"Environ 70 à 80 % des femmes rapportent des sentiments de tristesse ou des accès de larmes après l’accouchement, explique le Dr Zanotti. C’est ce qu’on appelle le baby blues." C'est une réaction normale à la fatigue et "aux montagnes russes hormonales" que provoque l’accouchement. Mais si ces symptômes persistent plusieurs semaines après l’accouchement, cela peut signifier que vous souffrez de dépression post-partum. "Si vous vous sentez constamment dépassée et incapable de prendre soin de vous ou de votre bébé, ce sont des signes de dépression post-partum et vous devriez demander de l'aide, à la fois pour votre santé et pour celle de votre bébé."