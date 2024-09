Les problèmes de peau, la santé mentale et le système digestif seraient connectés

L'ESSENTIEL Une nouvelle enquête s'est penchée sur l’axe intestin-peau-cerveau.

21 % des personnes interrogées ont déjà ressenti une exclusion sociale à cause de leur affection cutanée (dont 32 % des 18-34 ans).

24 % des sondés ont observé une amélioration de leur peau en adoptant un régime alimentaire riche en vitamines.

D’après une nouvelle enquête réalisée par YouGov pour Codex Labs au près de 1.000 Français souffrant de problèmes de peau, il existe une nette interconnexion entre ce type d’affection, la santé mentale et le système digestif.

Problèmes de peau : 66 % des Français ont déjà ressenti une exclusion sociale

Concernant les liens entre les problèmes de peau et la santé mentale, 66 % des Français notent une aggravation de leurs soucis dermatologiques en période de stress. Par ailleurs, 21 % des personnes interrogées ont déjà ressenti une exclusion sociale à cause de leur affection cutanée (dont 32 % des 18-34 ans).



Concernant les liens entre les problèmes de peau et le système digestif, 17 % des Français disent remarquer une aggravation de leurs soucis dermatologiques lors de changements alimentaires, et 15 % lors de troubles digestifs. A l’inverse, 24 % ont observé une amélioration de leur peau en adoptant un régime alimentaire riche en vitamines.

"24 % des personnes interrogées sont touchées par l’acné"

L’étude montre également que 35 % des participants souffrent de problèmes cutanés, 23 % sont confrontés à des problèmes inflammatoires et 21 % rencontrent des problèmes gastriques.

"24 % des personnes interrogées sont plus particulièrement touchées par l’acné. Parmi elles, 45 % souffrent d’acné occasionnellement, 25 % sont affectées de manière chronique et 24 % connaissent des poussées mensuelles", précisent les auteurs du sondage.

"L’axe intestin-peau-cerveau est un domaine de recherche émergent"

"Cette étude souligne l’importance d’une approche holistique de la santé, intégrant la gestion du stress, une alimentation équilibrée et une compréhension approfondie de l’axe intestin- peau-cerveau pour maintenir une peau saine. En France, il est crucial de mieux informer les consommateurs sur les bienfaits des probiotiques et des régimes alimentaires adaptés pour aider à améliorer leur santé physique ou mentale", écrivent les enquêteurs dans leur compte-rendu.

"De nombreux problèmes de santé peuvent être résolus en corrélant des solutions pour la peau, le système digestif et le cerveau. En d’autres termes, une attention particulière à l’alimentation, au mode de vie et à la santé mentale est cruciale pour offrir des solutions personnalisées aux problèmes cutanés. L’axe intestin-peau-cerveau est un domaine de recherche émergent, démontrant comment les aliments et le microbiote intestinal peuvent influencer le développement de maladies intestinales ou cutanées, ainsi que de troubles neurologiques/psychologiques", concluent-ils.