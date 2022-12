Peau sèche : 5 conseils d’une dermatologue pour la protéger cet hiver

L'ESSENTIEL La peau est l'organe le plus grand et le plus lourd de l'organisme. Chez l'adulte, elle fait près de 2 m² pour un poids de 4 à 10 kilos.

L'épiderme est la couche superficielle de la peau. Il protège le derme et l'hypoderme, les deux autres couches que compte l’organe.

Plus les températures descendent et plus la peau tiraille. Ce phénomène est l’un des affres de l’hiver. En effet, le froid et le manque d’humidité, observés durant cette saison, favorisent le dessèchement de la peau. Ce qui altère sa souplesse, mais également sa fonction protectrice.

Le Dr Vichy Zhen Ren, dermatologue et professeur au Baylor College of Medicine (Houston, USA) est revenu en détail dans un article de son université sur les bons gestes qui aident à protéger l’épiderme pendant les frimas.

L’hydratation, la clé pour garder une peau douce en hiver

Pour la dermatologue, la priorité pour retrouver une peau douce durant la période hivernale est d'hydrater l’épiderme. Et, cela quotidiennement. Toutefois, il faut bien choisir le produit.

"Utilisez une pommade ou une crème plutôt qu'une lotion. Les lotions ont une teneur en eau plus élevée et moins d'agents qui préviennent la peau sèche", prévient l’experte. Le meilleur moment, selon elle, pour appliquer le soin hydratant est après la douche ou le bain.

"Les crèmes qui contiennent de l'urée, de l'acide lactique, du lactate d'ammonium ou des acides alpha-hydroxy peuvent être bénéfiques pour les peaux épaisses ou squameuses. Cependant attention, ceux-ci peuvent être irritants si la peau est abîmée", précise-t-elle.

Peau sèche : les bons gestes à avoir à la maison

Outre les soins et crèmes hydratantes, certaines habitudes aident l’épiderme à affronter l’hiver. Il faut :

Utiliser un humidificateur à la maison. "Cela peut aider, indique l’experte. Assurez-vous simplement de le garder propre".

Privilégier les douches tièdes plutôt que très chaudes afin d’éviter les contrastes de températures importants. "Limitez-les à cinq à 10 minutes", précise la Dr Zhen Ren.

Porter des vêtements qui protègent la peau du vent et du froid (gants, écharpes, bonnets...).

"Si vous prenez bien soin de votre peau et que vos efforts n'aident pas, ou si votre peau est gravement enflammée, fissurée ou couverte de croûtes, vous devrez peut-être consulter", prévient la dermatologue, afin de s’assurer que ces symptômes ne sont pas des signes de troubles plus graves.