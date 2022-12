Lèvres gercées : 5 conseils d’une dermatologue pour les soigner

L'ESSENTIEL La peau des lèvres est fragile car elle est environ 5 fois plus fine que sur le reste du corps.

Pour protéger les lèvres l'hiver, il est conseillé d'intégrer le baume à lèvres dans sa routine beauté du matin et du coucher. N'hésitez pas non plus à en appliquer régulièrement lorsque vous êtes à l'extérieur.

Lorsque l’hiver arrive, attention aux lèvres gercées ! Leur peau fine et délicate affronte de nombreux éléments qui la mettent en difficulté : les températures négatives, le vent, la pluie, mais également le contraste avec l'air sec des intérieurs chauffés.

"Nos lèvres se dessèchent 10 fois plus vite que le reste de la peau de notre visage, il est donc très important d'utiliser une protection supplémentaire", prévient la Dr Melissa Piliang, dermatologue à la Cleveland Clinic, sur le site de l’établissement hospitalier américain. D’autant plus que la bouche est généralement l’une des zones du corps les moins couvertes face aux conditions hivernales.

Heureusement, plusieurs gestes permettent de soigner les lèvres gercées et de les préserver des attaques extérieures.

Bien choisir son baume à lèvre

Nourrissant, aromatisé, coloré, naturel… nous avons l’embarras du choix lorsque nous cherchons un baume à lèvres. Mais l’experte rappelle l’importance de choisir le stick le plus adapté pour apaiser les bouches crevassées par le froid. Elle recommande de :

privilégier les produits cicatrisants contenant de la vaseline, des huiles essentielles ou de la glycérine : "Ce remède maintiendra l'hydratation et aidera à guérir les craquelures et les fissures de la peau", précise la docteur ; éviter les baumes à lèvres abritant du camphre, de l'eucalyptus et du menthol : "Ces ingrédients sont initialement apaisants, mais ils dessèchent en fait vos lèvres et aggravent le problème" ; préférer ceux avec un écran solaire : "Malgré les températures plus froides, le soleil brille en hiver. Vos lèvres peuvent toujours être brûlées et sont plus susceptibles de brûler que le reste de votre visage, car la peau est plus fine et plus délicate".

Éviter les gerçures en restant hydraté

La météo n’est pas le seul élément pouvant mettre en difficulté les lèvres. La déshydratation est aussi susceptible d’être responsable des gerçures. En effet, nous y sommes parfois moins attentifs que l’été… mais rester hydraté est tout aussi important l’hiver.

"Boire beaucoup d'eau est connu pour être bon pour votre peau - et cela inclut vos lèvres sensibles", ajoute l’experte.

Ne pas lécher les lèvres sèches

Passer sa langue sur les lèvres lorsque ces dernières tiraillent est un geste machinal… mais fatal. "Une fois que vous mettez de la salive sur vos lèvres, cela les fait sécher plus rapidement, ce qui rend vos lèvres encore plus sèches", explique la Dr Piliang. De plus, les enzymes présentes dans la salive et destinées à digérer les aliments sont irritantes pour les lèvres."

Ne pas mordiller ou frotter des lèvres abîmées

Pour se débarrasser des petites peaux désagréables et gênantes, un autre réflexe peut être de mordiller ou de frictionner les lèvres crevassées. C’est également une mauvaise idée.

"Il vaut mieux ne pas frotter vos lèvres ou enlever la peau qui pèle avec vos dents ou vos doigts", conseille la Dr Piliang. "Cela ne fait que créer des fissures et des plaies sur vos lèvres et peut aggraver les choses. Au lieu de cela, appliquez un baume à base de pommade très épaisse qui sera apaisant et aidera à soigner vos lèvres", ajoute la dermatologue.

Traiter rapidement les lèvres gercées

Dès les premiers signes d'assèchement, de desquamations ou de gerçures des lèvres, sortez le baume ou les pommades réparatrices. "Si vous laissez les lèvres se gercer, cela peut s'aggraver, éventuellement s'infecter ou même conduire à un bouton de fièvre. Par exemple, le virus de l'herpès simplex a tendance à attaquer lorsque votre système immunitaire est affaibli, ce qui peut se produire plus fréquemment en hiver. Et lorsque vos lèvres pèlent, craquent et sèchent, cela n'aide pas la situation, créant un environnement idéal pour cet envahisseur ennuyeux", précise la spécialiste.