Froid hivernal : les engelures sont à traiter comme des brûlures

Comment savoir s'il s'agit d'une engelure ?

Si bébé, lors d'une promenade particulièrement froide se plaint de douleurs aux mains, aux pieds, au nez, aux joues et aux oreilles, il faut avoir le réflexe "engelure" et rentrer le plus vite possible pour réchauffer les parties du corps qui sont touchées à l'aide d'un linge ou d'un bain tiède, ce qui est la meilleure solution. Surtout, ne l'exposez pas à une source de chaleur importante car elle pourrait aggraver l'engelure. S'il s'agit seulement d'une pré-engelure, la douleur s'apaisera rapidement. S'il s'agit d'une engelure, la douleur va revenir, assez vive, à l'image d'une brûlure qui est en fait assez proche dans ses conséquences.

Cela ne concerne que les tout-petits ?

Les adultes n'échappent pas aux méfaits du froid, en particulier les gens âgés qui ont également la peau très fine. Si c'est le cas, celle-ci va d'abord devenir rouge, puis blanche ou grisâtre. Il ne faut surtout pas frictionner. La seule chose à faire est d'utiliser là aussi la chaleur tiède. Celle de son corps d'abord s'il s'agit des mains, puis dès le retour à la maison, le bain. Si la douleur ne cède pas ou si des ampoules apparaissent, l'avis d'un médecin est indispensable.

La froidure de l’air que l’on respire

Là encore, notre organisme a bien fait les choses. Il faut respirer par le nez, car celui-ci est l’organe de la respiration. L’air qui rentre dans les fosses nasales est humidifié, purifié par nos poils, mais surtout réchauffé par une quantité impressionnante de petits vaisseaux. D’ailleurs, un bon coup sur le nez permet de vérifier sa richesse en sang.

Se protéger du froid, avant tout une affaire de bon sens

Des vêtements suffisants, des gants, une écharpe devant la bouche, un nez grand ouvert et la nature se charge du reste.

Et, quel que soit l'âge – en particulier aux extrémités de la vie –, lorsqu'il gèle, il faut respecter quelques règles : éviter les vêtements trop serrés pour que la circulation sanguine ne soit pas bloquée et puisse jouer son rôle de radiateur interne. Il faut également lutter contre l'humidité qui joue un rôle important et prendre des vêtements amples et imperméables. Et si la température est inférieure à -20, ne sortez pas. Il s'agit de températures où très jeunes et moins jeunes n'ont – médicalement parlant – rien à faire dehors.

Si certains craignent vraiment le froid – les personnes âgées en particulier –, il faut savoir que l’hiver, ce n’est pas l’engelure qui est à craindre, mais plutôt la glissade. Mais cela, ce sera une autre chronique.