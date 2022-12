Temps froid et sec : comment garder la peau hydratée

L'ESSENTIEL L'eczéma atopique touche principalement l'enfant et disparaît en général avant l'adolescence.

Il existe un autre type d'eczéma, celui dit de contact, qui se produit lorsque la peau réagit localement à une substance extérieure, un allergène.

Vous avez peut-être déjà eu cette sensation désagréable au niveau du visage et du corps : la peau sèche, qui tire. C’est souvent le cas en hiver. Mais pourquoi ? Tout d’abord, lorsque les glandes sébacées - des glandes présentes sur quasiment toute la surface de la peau - sont attaquées par le froid, elles produisent moins de sébum.

En temps normal, la peau est protégée par une émulsion d'eau et de sébum qui forme un film hydrolipidique. Mais quand il fait froid, il n’y a moins de sébum et d’eau et l’enveloppe protectrice de la peau diminue. On a donc la peau sèche.

Bien boire pour hydrater la peau, surtout en hiver

Le corps a besoin de recharger son stock d’eau car, au fil de la journée, celui-ci est vidé par la transpiration, l’urine, la respiration, etc. Lorsque le climat est sec, comme c’est généralement le cas en hiver, la peau perd encore plus d’eau. Il faut donc recharger ce stock en buvant entre 1,5 et 2 litres d’eau par jour.

Si vous avez du mal à les atteindre, n’hésitez pas à prendre une bouteille ou une gourde et à calculer ce que vous consommez. Évitez aussi les boissons comme le café, le thé ou l’alcool qui ont tendance à déshydrater.

Mais il faut aussi hydrater sa peau directement. Pour cela, Vicky Zhen Ren, un dermatologue, recommande d’utiliser des pommades ou crèmes hydratantes plutôt que des lotions qui contiennent plus d’eau et sont moins hydratantes.

Après un bain ou une douche - à température tiède et pas trop long de préférence -, l’idéal est d'adopter un petit rituel : tapotez doucement sur la peau avec une serviette pour la sécher et appliquez une crème hydratante lorsqu’elle est encore un peu humide pour emprisonner cette humidité sur l’épiderme.

Protéger sa peau du froid, en extérieur comme en intérieur

En hiver, il est aussi important de protéger sa peau. Pour cela, il faut porter des vêtements qui la protègent du froid et du vent, surtout si vous faites une activité ou travaillez en extérieur. En intérieur, un humidificateur peut aussi être bénéfique pour rééquilibrer l’hydratation de la peau.

Nous ne sommes pas tous égaux face à l’hydratation de la peau. En effet, certaines personnes sont plus sensibles à la sécheresse hivernale alors que pour d’autres, qu’importe la saison, il n’y a aucun changement. Néanmoins, il faut rester vigilant car certains facteurs comme l'eczéma atopique - ou dermatite atopique - peuvent aggraver la sensibilité de la peau en hiver. Selon l’Assurance maladie, il s’agit d’une maladie inflammatoire chronique de la peau, non contagieuse, responsable de démangeaisons et évoluant par poussées.

D’autre part, selon Vicky Zhen Ren, la peau sèche peut aussi être le signe d’un problème de santé plus grave comme une maladie de la thyroïde, rénale, ou encore un cancer. Ainsi, si votre peau est très déshydratée, il est préférable d’en parler à votre médecin généraliste ou à un dermatologue.