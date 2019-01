Peau sèche en hiver : 5 conseils pour la protéger et l'hydrater

La peau est souvent sèche en hiver. Une peau sèche, à très sèche, se manifeste d'abord par une sensation désagréable au niveau du visage et du corps, en particulier après le bain ou la douche. La peau tiraille et elle a un effet « peau de serpent ».

La peau est l’organe le plus lourd et le plus grand de notre corps : elle pèse 5 kilogrammes et mesure près de 2 m2. C’est un organe très complexe et très intéressant car c’est au niveau de la peau que se passe la plupart des réactions avec l’environnement, et en particulier immunitaires.

La peau est la première ligne de défense de notre corps contre les bactéries et les virus. Elle est également imperméable et régule la température de notre corps. L’hiver, la peau subit l’agression du froid, de la sécheresse liée au chauffage et aux vêtements.

Des facteurs agressifs conjugués

Les personnes qui ont la peau sèche ne boivent pas suffisamment, à peine un litre d’eau. La sensation de soif a tendance à diminuer avec l'âge. Il est donc encore plus important de boire régulièrement si l'on est une personne âgée.

Il est clairement établi que la pollution a un effet nocif sur notre peau : teint terne, déshydratation, vieillissement cutané... Il suffit de regarder les petites particules fines qui tombent sur le rebord de votre fenêtre pour imaginer qu’elles tombent également sur votre peau !

Nos appartements sont davantage chauffés, nos maisons sont chauffées par le sol, l’air est plus sec. L’idéal est de dormir dans une pièce plus fraîche et bien humidifiée.

Bain ou douche ?

Le fait de prendre un bain fait que la peau est hyper-hydratée et toute ridée dans un premier temps puis elle est toute sèche. Il vaut mieux prendre une douche tiède.

Il faut surtout éviter qu’il y ait une trop grande différence de température entre l’eau de votre bain ou de votre douche et celle de votre pièce.

Quel savon ?

Le savon normal est plutôt à réserver aux personnes qui ont une peau épaisse et qui le supportent. Le savon est alcalin, or le pH de la peau est plutôt acide : on a donc un « effet savon » qui dessèche la peau. Nous conseillerons aux personnes qui le supportent bien un bon savon par exemple un vrai savon de Marseille à l’huile d’olive. Attention aux savons de Marseille fabriqué en Chine avec des graisses d’équarrissage !

Mais sinon, il suffit d’utiliser des gels douche dits « sans savon » qui ne dessèchent pas la peau parce que leur pH est le même que le pH de la peau. De préférence, ils ne doivent pas être trop parfumés parce que tous ces parfums sont synthétiques et souvent allergisants, et il vaut mieux prendre des marques qui sont connues pour leurs produits non toxiques.

Lavage des mains

Les mains sont soumises à des lavages répétés, aux produits ménagers et sont souvent malmenées dans beaucoup de profession. Il existe dans ce cas des crèmes protectrices, des crèmes barrières qui permettent, entre autres, de réparer et de protéger la peau des agressions chimiques dues aux détergents et à l’eau durant cinq lavages.

Nourrir la peau

La peau est protégée par un film hydrolipidique, fait à la fois de sébum qui vient des glandes sébacées et d’eau. Ce film protecteur de l’épiderme face aux agressions extérieures a besoin de lipides pour assurer son rôle. Il est intéressant d’apporter à cette peau des compléments tels que des crèmes, faites à partir d’huile et d’eau, adaptées à ses besoins : crème légère ou plus onctueuse. Mais « nourrir la peau » ne veut pas dire uniquement mettre des crèmes.

Une crème nourrissante est une crème plus onctueuse où la phase grasse est plus importante. Elle va aussi contenir des principes actifs contre les rides ou contre la sécheresse. Elle apporte les éléments, et particulièrement le gras, nécessaires à la structure et à la protection de la peau. Il existe des crèmes avec des céramides, de l’acide hyaluronique qui sont hydratantes ou encore des crèmes avec de la vitamine C et des antioxydants.

En hiver, la peau est beaucoup plus sèche et il est donc indispensable d’hydrater également la peau soit par des crèmes soit par des aliments tels que des omégas 3 que l’on peut trouver par exemple dans les poissons gras, omégas 6 des vitamines E.