Maladies de peau : les événements météorologiques extrêmes augmentent leur fréquence

L'ESSENTIEL 84 % des Français ont consulté un dermatologue au cours de leur vie, d’après le Livre blanc de la Société Française de Dermatologie.

80 % des personnes se déclarent atteintes de deux maladies de peau.

16 millions de Français seraient atteints de maladies de peau, selon le Livre blanc de la Société Française de Dermatologie. Et ce chiffre pourrait encore augmenter dans les années à venir, selon une étude publiée dans la revue The Journal of Climate Change and Health.

Les événements météorologiques sont plus fréquents et graves

Les chercheurs estiment que les événements météorologiques extrêmes, comme les canicules, les inondations ou encore les incendies, qui augmentent aussi bien en fréquence qu’en gravité seraient une menace importante pour la santé dermatologique. En effet, les événements climatiques pourraient être liés à certaines maladies de peau.

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont analysé les résultats de plus de 200 travaux liés aux maladies de peau et aux conditions climatiques. "Nous voulions fournir aux dermatologues et autres praticiens un aperçu complet des maladies cutanées liées aux conditions météorologiques extrêmes comme base pour l'éducation des patients et la mise en œuvre d'interventions thérapeutiques préventives, a expliqué Eva Rawlings Parker, principale autrice de l’étude dans un communiqué. Nous avons été très surpris par l'ampleur des impacts que les événements météorologiques extrêmes avaient sur les maladies de peau".

Les conditions météorologiques extrêmes en lien avec les infections de la peau

Tout d’abord, les scientifiques ont observé que les inondations étaient liées à des infections bactériennes et fongiques (c’est-à-dire provoquées par des champignons) de la peau et au développement de dermatite. Selon le MSD Manual, cette dernière peut être définie comme une "inflammation des couches superficielles de la peau caractérisée par un prurit, des cloques, un érythème (rougeur), un œdème et souvent un suintement, des croûtes et une desquamation”.

Pour ce qui est des incendies, l'exposition à la fumée lors de feux de forêt peut déclencher - ou augmenter - le risque de souffrir de deux maladies de peau : l’acné et la dermatite atopique, aussi appelée "eczéma atopique". L’Assurance maladie définit cette dernière comme une maladie inflammatoire chronique de la peau, non-contagieuse, responsable de démangeaisons et évoluant par poussées.

Enfin, si les épisodes de canicule sont répétés et longs, la peau peut avoir du mal à réguler la température corporelle. Ainsi, certaines personnes peuvent donc avoir des “coups de chaud” qui, pour les situations les plus graves, peuvent être mortels. Les chercheurs estiment aussi que les fortes chaleurs augmentent les symptômes et les risques de souffrir de maladie de peau en général.

Maladies de peau et climat : quelles sont les personnes les plus à risque ?

En parallèle, les chercheurs ont aussi voulu comprendre quelles étaient les populations les plus vulnérables aux conditions météorologiques extrêmes. Résultats : les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées, celles souffrant de maladies mentales, les minorités raciales et/ou ethniques, les personnes à faible revenu et les migrants seraient particulièrement vulnérables aux maladies de peau liées au climat. Ils notent que les populations noires, hispaniques et à faible revenu sont par exemple plus susceptibles de vivre dans des zones à haut risque d'inondation.

"Les cliniciens, les décideurs politiques, les défenseurs de l'environnement et les chercheurs du monde entier doivent être pleinement conscients des perturbations actuelles et futures que le changement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes posent à la santé humaine”, conclut Eva Rawlings Parker, comme un appel au changement.