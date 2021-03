Maladies de peau : 66% des patients en état de «stress non maîtrisé»

L'ESSENTIEL 76% des sondés sont en état de stress non maîtrisé pour le psoriasis sévère.

80% sont en état de stress non maîtrisé pour l’eczéma sévère.

77% sont en état de stress non maîtrisé pour l’acné sévère.

45% sont en état de stress non maîtrisé pour les formes sévères de la maladie de Verneuil.

Acné, psoriasis, eczéma, maladie de Verneuil : des associations de patients ont évalué le niveau de stress ressenti chez les personnes atteintes de maladies de peau (ou "dermatoses inflammatoires"). Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est élevé.

Les états de stress en fonction des pathologies

Globalement, 66% des patients souffrant de dermatoses sont en état de "stress non maîtrisé", et 40% des interrogés estiment que leur maladie de peau s’aggrave avec la crise sanitaire. Dans le détail :

- 76% des sondés sont en état de stress non maîtrisé pour le psoriasis sévère, 72% pour le psoriasis modéré et 64% pour les patients souffrant de psoriasis léger.

- 80% sont en état de stress non maîtrisé pour l’eczéma sévère, 73% pour l’eczéma modéré et 53% pour les patients souffrant de l’eczéma léger.

- 45% sont en état de stress non maîtrisé pour les formes sévère de la maladie de Verneuil, 52% pour les formes modérées et 70% pour les formes légères.

- 77% sont en état de stress non maîtrisé pour l’acné sévère, 76% pour l’acné modérée et 68% pour les personnes souffrant d’acné légère.



"On entend dire très souvent que c'est le stress qui fait que l'on souffre d'eczéma. Non ! Si on se sent stressé, on va moins bien dormir et au réveil la peau va être plus sèche, donc plus sensible et c'est à ce moment-là que les démangeaisons vont apparaître ...", témoigne Sophie M., une patiente.

10 millions de Français touchés par les maladies de peau

La dermatite atopique, le psoriasis, l’acné ou la maladie de Verneuil sont des maladies qui touchent près de 10 millions de Français, "et qui sont responsables d’une altération de la qualité de vie, avec notamment des états d’anxiétés et de dépression", soulignent les associations de patients.



"Je suis admiratif de la résilience des patients qui souffrent de démangeaisons depuis des années, ou même quelques jours. C’est une sensation difficile à supporter tout autant que la douleur, et qui peut entraîner des conséquences psychiques parfois très graves au long court" conclut le Professeur Laurent Misery, dermatologue au CHU de Brest.