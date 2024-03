Peau : pourquoi il ne faut pas porter de maquillage pendant une séance de sport

L'ESSENTIEL Après une séance de sport, les niveaux d'humidité de la peau au niveau du front et du haut de la joue, où le fond de teint a été appliqué, ont augmenté, car le maquillage l’empêche de s’évaporer.

"Le fait de se maquiller peut obstruer les pores", d’après les chercheurs.

En outre, avoir du maquillage sur le visage durant une activité physique réduit le film protecteur de la peau, ce qui entraîne un dessèchement cutané.

Pratiquer une activité physique maquillée, est-ce une bonne ou une mauvaise idée ? C’est la question que se sont posés des chercheurs du Texas A&M University-San Antonio (États-Unis) et du Korea National University of Education (Corée du Sud). Pour y répondre, ils ont réalisé une étude parue dans la revue Journal of Cosmetic Dermatology.

Dans le cadre de ces travaux, l’équipe a évalué les effets de l’utilisation du fond de teint sur les affections cutanées lors d’une séance de sport. "En effet, il existe une tendance croissante selon laquelle les personnes portent des produits cosmétiques lorsqu’ils participent à des activités physiques. Néanmoins, il reste nécessaire de mieux comprendre les effets du maquillage sur l’épiderme du visage pendant l’exercice, compte tenu des lacunes existantes dans les connaissances."

"Le maquillage empêche l’humidité de s’évaporer de la peau"

Au total, 43 étudiants en bonne santé, dont 20 hommes et 23 femmes, ont été recrutés. Le fond de teint a été appliqué sur la moitié du visage des participants, dans deux zones différentes (le front et le haut de la joue). L’autre moitié du visage servait de "zone contrôle". Les niveaux d'humidité, d'élasticité, de pores et de sébum ont été mesurés à l'aide d'un appareil d'analyse cutanée avant et après un exercice de 20 minutes sur tapis roulant. Ensuite, un test a été effectué pour mesurer l'état de la peau avant et après le sport.

D’après les résultats, les niveaux d’humidité ont augmenté après l’activité physique au niveau des zones non-maquillées et maquillées. Cependant, les auteurs ont constaté une hausse plus importante au niveau du front et du haut de la joue. "Cela peut être dû au fait que le maquillage empêche l’humidité de s’évaporer de la peau", ont-ils expliqué. L'élasticité de la peau s'est également améliorée après l’effort physique, mais de manière plus importante dans les zones maquillées.

L’utilisation du fond de teint pendant l’exercice réduit le sébum, provoquant un dessèchement

Autre constat : la taille des pores a augmenté au niveau des zones non-maquillées après le sport, mais pas de manière significative au niveau de la peau maquillée. "Cela peut indiquer que le fait de se maquiller peut obstruer les pores." La production de sébum a aussi été plus importante dans les zones maquillées.

Le film lipidique - qui protège la peau - a augmenté dans les zones non maquillées et a diminué dans celles ayant du fond de teint. Ce qui suggère qu'il peut être difficile de le maintenir sur la peau lorsque l'on porte du maquillage. Ce phénomène favorise la sécheresse cutanée. "Par conséquent, le port du maquillage peut ne pas être recommandé aux personnes ayant la peau sèche. Cependant, il est préférable pour tout le monde de se démaquiller avant de faire de l'exercice", a déclaré Dongsun Park, co-auteur des travaux.