Peau : 5 erreurs courantes quand on se lave le visage

L'ESSENTIEL Les savons saponifiés à froid surgras respectent la barrière naturelle de la peau contrairement à d’autres savons plus abrasifs.

Plusieurs huiles démaquillantes (jojoba, coco...) adaptées au type de peau permettent de laver efficacement le visage.

Le fameux adage "less is more" - "moins, c’est mieux” en français, vaut également au moment de se laver le visage ! En effet, pour préserver la barrière naturelle de la peau, des dermatologues interrogés par le Mail Online, déconseillent certaines pratiques comme se frotter le visage avec du savon, se laver avec de l'eau trop chaude ou encore utiliser des cotons jetables.

Simplifier la routine est la clef pour une peau en bonne santé

Ces techniques peuvent notamment dessécher la peau et obstruer les pores, indiquent les spécialistes : "L'erreur la plus courante que les gens commettent avec leurs routines de soins de la peau est qu'ils ont tendance à les compliquer à l'excès. Ils aiment suivre les dernières tendances en matière de soins de la peau recommandées sur les médias sociaux or cela peut souvent aboutir à des routines complexes qui ne sont pas forcément adaptés à leur propre peau et qui peuvent provoquer des irritations cutanées", a déclaré le Dr Penelope Pratsou, consultante en dermatologie et porte-parole de la British Skin Foundation.

De plus, les experts conseillent d’y aller doucement au lieu de frotter au moment de se laver le visage. En effet, bien que le gommage élimine les cellules mortes, le sébum et la saleté, ce qui contribue à rendre la peau impeccable, il élimine également les cellules saines de la peau.

Le Dr Pratsou n’est pas une adepte de l’exfoliation qui peut être traumatisante et provoquer l’effet inverse d’une peau saine, avec l’apparition de boutons et de sécheresse. Elle recommande plutôt "l'utilisation d'un exfoliant chimique, comme l'acide glycolique et les rétinols, car ils agissent en 10 minutes environ pour exfolier en douceur, avec des résultats visibles en deux semaines".

Nettoyage de la peau : des pratiques contre-productives pour l'épiderme

Utiliser une eau trop chaude ou trop froide est également néfaste : cela peut entraîner une surproduction de sébum et la rendre grasse. Les expertes recommandent en outre d’abandonner le gant de toilette et les cotons jetables, souvent trop abrasifs, au profit de cotons en microfibres ou d’une éponge douce.

Laver en douceur avec les mains semble même être la solution privilégiée, d’après le Dr Kajal Babamiri, dermatologue à la clinique privée CLNQ de Manchester : "Utilisez impérativement vos mains pour vous laver le visage. Un coton peut être trop abrasif, vous enlevez beaucoup de peau. Ce que vous voulez, c'est enlever les peaux mortes sans être trop agressif au point d'abîmer la peau."

Enfin, la cinquième erreur consiste à se laver le visage trop souvent. Selon les dermatologues, se laver le visage deux fois par jour est la quantité optimale. "En vous limitant au matin et au soir, vous éliminerez la saleté et le sébum et vous garderez les imperfections à distance. Si vous essayez de le nettoyer plus souvent, vous risquez d'avoir une peau sèche et irritée", indique le Dr Penelope Pratsou.