«Mewing» : cette technique qui transforme le visage sans chirurgie cartonne

L'ESSENTIEL Le nom donné à la technique mewing vient de l’orthodontiste britannique qui l’a inventée, John Mew, né en 1928.

Certains adeptes du mewing estiment aussi que ces exercices aideraient à une meilleure digestion.

Plus besoin de penser à la chirurgie esthétique… Une méthode plus naturelle peut raffermir le visage et vous offrir une seconde jeunesse ! C’est en tout cas la promesse du mewing, une technique de repositionnement de la langue.

Une méthode du siècle dernier

Initialement, cette méthode n’a pas été pensée dans un but esthétique. En effet, c’est un orthodontiste, John Mew, qui l’a théorisée au siècle dernier. Et c’est son fils, Mike Mew, qui l’a popularisée via sa chaîne youtube Orthotropics.

À l’origine, John Mew travaillait sur l’impact de l’environnement et de nos habitudes sur l’évolution de la mâchoire. Selon lui, c’est l’appétence des humains pour les aliments mous et cuits qui auraient redessiné, au fil du temps, le bas de notre visage, notamment parce que nous positionnons mal notre langue.

Redessiner le visage

Une fois cette observation faite, John Mew a donc développé une technique pour muscler la mâchoire et réaligner les principales zones du visage… Mais l’une des autres conséquences, que l'orthodontiste n’avait pas recherchée, est que cette méthode appelée mewing redessine le visage : petit à petit la mâchoire devient carrée et le double menton disparaît…

Sur internet, certains assurent également que le mewing pourrait raffermir le visage et ainsi avoir un effet anti-âge. Ainsi, pour toutes les vertus de cette technique, elle est devenue virale sur bons nombres de réseaux sociaux, dont TikTok, où les publications de contenus montrant les résultats de cette technique se multiplient. Mais alors, comment faire du mewing ?

Favoriser la respiration par le nez

Avant d’obtenir des résultats, il faudra vous astreindre à ces petits exercices pendant plusieurs mois chaque jour. Mais la méthode est simple : en gardant la bouche fermée, mettez votre langue contre le palais sans toucher les dents de devant et respirez par le nez.