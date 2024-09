Alzheimer : voici les 5 premières choses à faire pour éviter la maladie

L'ESSENTIEL En France, 900.000 personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer.

"Pour diminuer notre risque de développer la maladie d’Alzheimer, les facteurs de risque cardiovasculaires sont à modifier en premier", indique la Fondation Médéric Alzheimer.

Concrètement, l’institut de recherche conseille d’enclencher 5 axes d’action si nécessaire.

"Les chercheurs ont constaté que plus le risque cardiovasculaire était élevé, plus le risque de développer tôt une maladie d’Alzheimer augmentait", indique la Fondation Médéric Alzheimer. "Il faut donc réduire ces risques au maximum afin de retarder l’âge d’apparition des premiers symptômes de la pathologie", ajoute-t-elle.



Concrètement, l’institut de recherche conseille d’enclencher les 5 axes d’action suivants si nécessaire.



1/ Diminuer l’hypertension artérielle

"Il est aujourd’hui prouvé qu’entre 45 et 65 ans, « normaliser » la pression artérielle réduit la fréquence de survenue de la maladie d’Alzheimer", commence la Fondation Médéric Alzheimer.



"Certaines de vos habitudes de vie peuvent augmenter votre pression artérielle au repos. Quatre facteurs essentiels sont à considérer : votre poids, votre consommation de sel, votre consommation d’alcool et votre niveau d’activité physique", explique-t-elle.

2/ Arrêter le tabac

Le tabac et notamment les composants inhalés avec la fumée de la cigarette ont des effets toxiques sur de nombreux organes : notre cerveau, nos poumons et notre système cardiovasculaire. "C’est pourquoi le tabagisme est lié au développement de la maladie d’Alzheimer. Arrêter de fumer vous permettra de retarder l’âge de survenue de cette pathologie", souligne l’organisation à but non lucratif.

3/ Réduire le cholestérol

Des études montrent que le risque de développer la maladie d’Alzheimer est plus important chez les personnes ayant des concentrations élevées de cholestérol LDL et basses de HDL dans le sang.

"A partir de 45 ans, il est recommandé de faire un dépistage en faisant vérifier votre taux de cholestérol par un médecin", conseille la Fondation Médéric Alzheimer. "Pour maintenir un taux de cholestérol correct, nos experts vous conseillent d’adopter une alimentation de type méditerranéen en réduisant notamment votre consommation d’acides gras", poursuit l’institution. "Nos spécialistes vous invitent également à perdre du poids si nécessaire et également de pratiquer une activité physique régulière", recommande-t-elle.

4/ Traiter le diabète

Le diabète est un facteur de risque cardiovasculaire majeur qui se caractérise par une élévation de la concentration en glucose dans le sang. "C’est la forme d’apparition tardive (entre 45 et 65 ans) qui est associée à une augmentation du risque de développer un trouble cognitif et donc la maladie d’Alzheimer", précisent les experts.



"Votre médecin sera le mieux placé pour vous accompagner et vous aider à maintenir un taux de sucre stable dans le sang dans les limites de la normale", estiment-ils.

5/ Perdre du poids

"Si le surpoids persiste pendant des années et après vos 65 ans, il pourra conduire plus rapidement à un déclin cognitif et à la survenue prématurée des symptômes de la maladie d’Alzheimer", termine la Fondation Médéric Alzheimer. "En revanche, si nous réduisons notre poids ne serait- ce que de 10 % par un régime équilibré et une activité physique régulière, ce facteur de risque peut alors revenir à la normale spontanément, c’est-à-dire sans traitement médical", conclut-elle.

En France, 900.000 personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer, dont deux fois plus de femmes que d’hommes.

La maladie d’Alzheimer est une affection neurodégénérative qui touche principalement la mémoire mais également d’autres fonctions cognitives liées par exemple au langage, au raisonnement ou à l’apprentissage…. "Cette pathologie évolue généralement vers une perte d’autonomie", complète l’Institut Pasteur.