Un homme paralysé peut à nouveau sentir la fourrure de son chien

L'ESSENTIEL En 2020, un accident a laissé Keith Thomas presque complètement paralysé.

Pour l'aider à retrouver les gestes du quotidien, des chercheurs lui ont mis un implant dans le cerveau.

Un an plus tard, les chercheurs viennent d’annoncer dans un communiqué de presse que les informations circulaient de nouveau librement dans tout le corps de Keith Thomas, lui permettant ainsi de faire des progrès remarquables.

Un implant cérébral révolutionnaire a permis à un homme se sentir à nouveau les poils de son chien quand il le caresse.

Une opération inédite

Tout a commencé en 2020, lorsqu’un accident a touché les vertèbres C4 et C5 de la colonne vertébrale de Keith Thomas, coupant de ce fait les voies qui reliaient son cerveau à son corps.

Les blessures à ce niveau entraînent des paralysies qui affectent les mains, les bras, le torse, les jambes, les fonctions vésicales, les fonctions intestinales et les fonctions respiratoires.

Pour tenter de rétablir certains de ces mécanismes chez Keith Thomas, des ingénieurs et des chirurgiens de l'Institut de recherche médicale Feinstein de Northwell Health ont réalisé une opération inédite. Concrètement, il s'agissait d'effectuer un double pontage neural pour implanter une puce qui agit comme un pont électronique entre le cerveau, la moelle épinière et le corps du patient.

Keith Thomas a fait des progrès remarquables

Un an plus tard, les chercheurs viennent d’annoncer dans un communiqué de presse que les informations circulaient de nouveau librement dans tout le corps de Keith Thomas, lui permettant ainsi de faire des progrès remarquables.

"Aujourd'hui, Keith peut étendre son bras pour ramasser une tasse, la saisir et prendre un verre en utilisant uniquement sa pensée", peut-on lire dans compte-rendu. "En outre, Keith a retrouvé des sensations dans son poignet et son bras en dehors du laboratoire, c’est-à-dire sans l'ordinateur connecté à son crâne. Il peut même sentir la fourrure de son chien Bow. Il n'y a pas si longtemps, Keith ne pouvait lever les bras que d'un centimètre, et maintenant il peut s'essuyer le visage !", se félicitent les scientifiques.

"Ce type de thérapie par la pensée change la donne"

"C'est la première fois que le cerveau, le corps et la moelle épinière sont reliés électroniquement chez un homme paralysé afin de restaurer des mouvements et des sensations durables", a déclaré Chad Bouton, professeur à l'Institut de médecine bioélectronique des Instituts Feinstein et directeur de l'essai clinique.

"Ce type de thérapie par la pensée change la donne. Notre objectif est d'utiliser un jour cette technologie pour permettre aux personnes paralysées de mener une vie plus épanouie et plus indépendante", ajoute-t-il.

"La seule chose que je veux faire, c'est aider les autres. C'est ce que j'ai toujours fait de mieux. Si cet implant peut aider quelqu'un encore plus qu'il ne l'a fait pour moi, cela vaut la peine d'avoir tenté cette expérience", a déclaré Keith Thomas.