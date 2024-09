Déclin cognitif : voici 3 types d’aliments à mettre dans l’assiette pour diminuer vos risques

L'ESSENTIEL En vieillissant, la matière blanche se modifie -pouvant affecter la façon dont le cerveau communique avec le reste de l’organisme- tandis que, la matière grise (responsable de nombreuses fonctions cognitives) diminue.

Certains aliments peuvent aider à ralentir ce déclin, comme les baies, reconnues pour leurs effets neuroprotecteurs.

C’est également le cas des aliments riches en oméga-3 et des céréales complètes.

Certains régimes alimentaires offrent de nombreux avantages pour la santé globale, et sont également bénéfiques pour le cerveau. C’est par exemple le cas du régime méditerranéen : “ll a été démontré que le régime méditerranéen diminue les changements de la matière blanche”, explique le Dr Babak Tousi, spécialiste de la mémoire et de la santé cérébrale, dans une publication de la clinique de Cleveland. “Il augmente l’épaisseur des parties grises du cerveau, que nous appelons le cortex cérébral, où se déroule le processus de réflexion.” Ces particularités sont d’autant plus intéressantes qu’en vieillissant, la matière blanche se modifie -pouvant affecter la façon dont le cerveau communique avec le reste de l’organisme- tandis que, la matière grise (responsable de nombreuses fonctions cognitives) diminue.

Le régime MIND, qui mélange le régime médiaterranéen et le régime DASH (un régime utilisé pour réduire la tension artérielle), est également plébiscité pour ses bienfaits sur les fonctions cérébrales. Mais si l’idée de changer complètement votre alimentation vous rebute, il est possible de commencer par incorporer certains aliments à votre assiette.

Déclin cognitif : les baies améliorent la mémoire

“Ajoutez de la couleur à votre assiette”, martèle le spécialiste. Mélanger les fruits et les légumes quotidiennement est une bonne façon d’équilibrer l’alimentation, mais pour le cerveau, il n’y a pas mieux que les baies qui sont riches en vitamines et en minéraux. Une étude publiée en 2014 dans la revue Neural Regeneration Research révèle que ces fruits “peuvent offrir des effets neuroprotecteurs” et qu’ils “peuvent être un atout précieux pour prévenir le vieillissement en réduisant ou en retardant le développement des maladies neurodégénératives liées à l’âge”.

Les baies à ajouter à votre assiette sont :

les fraises les myrtilles le cassis les mûres

Consommer des céréales complètes pour ralentir le déclin des fonctions cérébrales

Le médecin explique par ailleurs qu’une consommation élevée de sucre est liée à un déclin accéléré des fonctions cérébrales et déconseille donc les aliments qui libèrent très rapidement du sucre dans le corps. Or, “dès que vous mangez du pain blanc, il se décompose rapidement en sucre”, précise-t-il. Ce qui n’est pas le cas… du pain complet ! “Les glucides complexes, comme les céréales complètes, se décomposent plus lentement, de sorte que le sucre est libéré progressivement, ce qui permet à votre corps de fonctionner plus efficacement.”

Ainsi, vous pouvez remplacer les glucides simples par :

le riz brun le quinoa les pâtes aux céréales complètes le sarrasin le gruau le pain complet

Les aliments riches en oméga-3 sont de bons carburants pour le cerveau

Les acides gras oméga-3 sont bénéfiques pour l’apprentissage et la mémoire car ils contribuent à augmenter la matière grise du cerveau, qui, comme nous l’avons expliqué en ce début d’article, diminue avec l’âge.



Les produits riches en oméga-3 sont :