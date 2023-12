Déclin cognitif : la compagnie d’un animal peut réduire le risque

L'ESSENTIEL Selon une étude, la compagnie d’un animal est associée, chez les seniors vivant seuls, à "des taux de déclin plus lents en matière de cognition verbale, de mémoire verbale et de fluidité verbale" par rapport aux personnes âgées qui n’ont pas d’animal.

En revanche, une telle association n’existe pas pour les seniors vivant avec leur conjoint ou d’autres membres de leur famille.

Plus de 55 millions de personnes sont atteintes de démence à travers le monde. La maladie d’Alzheimer, à l’origine de 60 à 70 % des cas, est la cause la plus courante de démence.

Ils réduisent notre anxiété, nous aident à créer du lien social, stimulent nos défenses immunitaires, abaissent notre tension artérielle… Ce n’est plus à prouver, les animaux de compagnie comme les chats ou les chiens sont bons pour notre santé physique et mentale. D’après une nouvelle étude parue dans la revue JAMA Network Open, leur présence aux côtés des seniors pourrait même conjurer le risque de démence, qui touche plus de 55 millions de personnes à travers le monde.

La compagnie d’un animal associée à un déclin cognitif plus lent chez les seniors

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs de l'Université Sun Yat-sen de Guangzhou, en Chine, ont analysé les données d’une cohorte de quelque 8.000 personnes âgées en moyenne de 66 ans et issues d’une vaste étude britannique sur le vieillissement menée pendant plusieurs années. L’objectif : déterminer le potentiel lien entre le fait de posséder un ou plusieurs animaux domestiques et le déclin cognitif des participants, mesuré par différents tests et questionnaires.

Résultat, sans surprise, plus les seniors étaient âgés, moins leur score cognitif était bon. Mais il est surtout apparu que la compagnie d’un animal était associée, chez ceux vivant seuls, à "des taux de déclin plus lents en matière de cognition verbale, de mémoire verbale et de fluidité verbale" par rapport aux personnes âgées qui n’avaient pas de bêtes. À noter en revanche qu’une telle association n’existait pas pour les seniors habitant avec leur conjoint ou d’autres membres de leur famille.

Les animaux domestiques diminuent le stress chronique et l’isolement

"Ces résultats suggèrent que la possession d'animaux de compagnie peut être associée à un moindre risque de démence chez les personnes âgées vivant seules, explique le chercheur Yanzhi Li, auteur principal de l’étude, dans un communiqué. Des essais cliniques randomisés sont toutefois nécessaires pour déterminer si la compagnie d’un animal ralentit bel et bien le niveau de déclin cognitif chez les seniors."

Ce n’est pas la première étude à montrer l’intérêt des animaux domestiques pour prévenir la détérioration de la cognition des personnes âgées. En 2022, des chercheurs américains ont notamment constaté qu’ils contribuaient à diminuer le stress chronique et l’isolement, deux facteurs impliqués dans le déclin cognitif. Invitant, à cette occasion, les maisons de retraite à impliquer davantage d’animaux de compagnie dans les activités qu’elles proposent à leurs résidents.