Schizophrénie : les propriétaires de chat auraient deux fois plus de risques d'en souffrir

L'ESSENTIEL Une méta-analyse de 17 études montre que les propriétaires de chat ont plus de risque de souffrir de schizophrénie.

Cette hausse des risques pourrait être liée au Toxoplasma gondii, l'agent de la toxoplasmose, selon les chercheurs.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour confirmer l'hypothèse.

Mauvaise nouvelle pour les amoureux des chats. Des travaux de chercheurs de l'Université du Queensland en Australie suggèrent que votre compagnon préféré pourrait potentiellement doubler vos risques de schizophrénie, surtout si vous avez recueilli la boule de poil avant vos 25 ans.

L'étude a été présentée dans la revue Schizophrenia Bulletin, le 2 décembre 2023.

Schizophrénie : un lien entre la possession d'un chat et le trouble mental

Les scientifiques australiens sont parvenus à cette conclusion après avoir réalisé une méta-analyse de 17 études sur la santé des propriétaires de chats ayant été publiées au cours des 44 dernières années dans 11 pays différents.

L'analyse des données compilées montre que les personnes qui ont été exposées à des chats avant l'âge de 25 ans ont environ deux fois plus de risque de développer une schizophrénie. Pour l'équipe, cette association est probablement due à un parasite appelé Toxoplasma gondii, l'agent de la toxoplasmose. Ce dernier infecte souvent les chats et peut être transmis à l'Homme par une morsure.

Également connu sous le nom de T. gondii, le parasite aurait la capacité de pénétrer dans le système nerveux central et d'affecter les neurotransmetteurs du cerveau. Cela pourrait favoriser l'apparition de changements de personnalité, des symptômes psychotiques et des troubles psychiatriques, tels que la schizophrénie.

Schizophrénie : le parasite de la toxoplasmose en cause ?

Une des recherches réanalysées par les scientifiques australiens appuie leur hypothèse concernant le rôle du Toxoplasma gondii dans le développement de la schizophrénie. Si cette étude américaine, basée sur 354 étudiants, n'avait pas trouvé de corrélation entre la possession de chats et les scores de l'échelle de schizotypie (test évaluant le trouble de la personnalité schizotypique), elle montrait que les personnes mordues par un chat avaient des scores plus élevés que le groupe des non mordus.

Toutefois, les scientifiques indiquent que des travaux supplémentaires sont nécessaires pour confirmer le lien entre la possession d'un chat et le développement de la schizophrénie, car d'autres facteurs contributifs tels que les antécédents sociaux et économiques ainsi que l'hérédité jouent également un rôle dans le développement de la maladie mentale.