Les 4 bienfaits des chats pour notre santé

L'ESSENTIEL Les propriétaires de chats sont en meilleure santé mentale et physique que les personnes qui n'en possèdent pas.

Les chats ont un effet anti-stress, anti-allergies et contribuent à un meilleur sommeil.

Les chats concourrent également à développer davantage d'aptitudes sociales.

Ronronthérapie. Le terme peut faire sourire, mais c’est prouvé : selon une série d'études, passer du temps avec des chats au quotidien permet de lutter contre les maladies cardiovasculaires, le stress, les troubles du sommeil et même les idées noires. Pourquoi docteur vous explique tous ces bienfaits.

Le chat est un animal anti-stress pour l'humain

De nombreuses études ont montré que posséder un chat peut améliorer considérablement la santé cardiovasculaire. Selon une étude américaine, les propriétaires de chats réduisent ainsi de 30 % leur risque de mourir d'une maladie cardiaque, comme un accident vasculaire cérébral. Effectivement, la présence du chat, le fait de le caresser ainsi que son ronronnement réduisent la pression artérielle et donc le stress, l'anxiété et la nervosité, selon les travaux de l'American Heart Association.

Les ronronnements sont une aide naturelle au sommeil

Lorsqu’un chat ronronne sur vos genoux, il produit des vibrations à une fréquence comprise entre 25 et 150 Hertz, ce qui a de nombreux avantages pour la santé et l'humeur : baisse de l’angoisse, renforcement du système respiratoire, réduction de la douleur... Des chercheurs de l’institut d’observation du sommeil de la Mayo Clinic ont également remarqué une amélioration du sommeil chez les heureux propriétaires de ces animaux.

Ces vibrations sonores pourraient même jouer un rôle positif sur la densité et la santé de nos os. Elles sont d’ailleurs utilisées par les kinésithérapeutes, les orthopédistes et les médecins du sport, a expliqué Jean-Yves Gauchet, le vétérinaire qui a théorisé la ronronthérapie, à Radio France.

Moins d’allergies quand on grandit avec ces animaux domestiques

Selon une enquête du Journal of the American Medical Association, les bébés élevés avec des chats sont moins susceptibles de développer des allergies (aux poils de chat ainsi qu’aux acariens) et de l'asthme à l'âge adulte.

De plus grandes aptitudes sociales grâce à ces félins

Les personnes vivant avec des chats auraient également plus d’aptitudes sociales : plus sensibles, plus confiantes et plus affectives, mais aussi moins sujettes à la tristesse, aux pensées sombres et à l’impression de solitude, en particulier chez les personnes âgées. Selon les chercheurs, cela a du sens : ressentir des sentiments positifs à propos des chats aiderait à développer de l'empathie pour les humains. Le chien est le meilleur ami de l'Homme et le chat son meilleur thérapeute !