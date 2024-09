Brouillard cérébral : 4 erreurs à ne pas commettre

L'ESSENTIEL Le brouillard cérébral est caractérisé par des problèmes de concentration, des oublis et une sensation de fatigue intellectuelle.

Une neuroscientifique donne des conseils pour éliminer le brouillard cérébral.

Il faut éviter les tensions, l'utilisation des écrans une heure avant le coucher et la consommation de trop de glucose. Pratiquer la méditation peut également éviter la fatigue mentale.

Avez-vous du mal à vous organiser ou à vous concentrer dès le matin ? C'est peut-être un brouillard cérébral. Et, il est très désagréable de voir sa journée perturbée par le manque de concentration et des oublis à répétition. La Dr Tara Swart Bieber, neuroscientifique et maître de conférence au MIT Sloan (Cambridge, USA), a partagé sur le site de CBS quatre erreurs à ne pas commettre pour conserver un cerveau et une mémoire en pleine forme.

Être tendu

L’experte américaine explique : "Même si vous pensez que vous êtes détendu, votre corps peut être physiquement tendu (par exemple, raideur de la nuque, douleur au dos ou à l’épaule). Cela peut être le résultat du stress causé par des choses comme des tâches inachevées ou des échéances imminentes."

Dans ce cas, la Dr Tara Swart Bieber préconise cet exercice de respiration :

Inspirez par le nez en comptant lentement jusqu’à quatre.

Retenez votre souffle pendant quatre secondes.

Expirez par le nez, libérant tout l’air de vos poumons, en comptant doucement encore jusqu’à quatre secondes.

Retenez votre souffle durant quatre secondes.

Répétez l’opération au moins quatre fois.

En effet, de nombreuses études ont montré que la respiration peut aider à diminuer le stress.

Regarder des écrans une heure avant de se coucher

Visionner des épisodes de série, parcourir Instagram, regarder la télévision, ou consulter ses mails sur son téléphone… il est facile d'être accro aux écrans le soir. Cependant, il a été démontré que ces activités, ainsi que la lumière bleue des appareils, stimulent le cerveau. L’endormissement est retardé et la fatigue plus présente.

"J’essaie de lire un livre avant d’éteindre les lumières. Si cela ne m’aide pas à dormir, je fais un “scan corporel de relaxation”, en serrant et en relâchant les muscles - en commençant par mes orteils et jusqu’à ma tête", détaille la spécialiste.

Elle insiste sur le fait que le cerveau a besoin de 7 à 8 heures de sommeil pour se reposer, éliminer les déchets et toxines accumulés au cours de la journée et même consolider la mémoire.

Abuser du glucose

Le sucre est une source d’énergie nécessaire pour l’organisme, cependant il faut choisir avec soin les aliments que vous consommez. "Votre cerveau utilise du glucose (sucre) comme carburant, mais les glucides raffinés comme le sirop de maïs à haute teneur en fructose que l’on trouve dans les sodas ne sont pas de bonnes sources de carburant. Votre cerveau reçoit trop de glucose d'un coup, puis trop peu. Cela peut entraîner de l’irritabilité, de la fatigue, de la confusion mentale et une altération du jugement", précise la neuroscientifique.

Il est important de privilégier une alimentation équilibrée et variée, axée sur les fruits et légumes hydratants, les graisses saines et les protéines.

Ne pas méditer pendant la journée

Pour éviter la fatigue mentale et le brouillard cérébral, l'experte médite au moins 12 minutes par jour. Elle explique comment procéder :

Retirez toutes les distractions de votre chambre.

Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position confortable.

Prenez des respirations profondes.

Observez tranquillement vos pensées.

Quelles que soient les pensées qui viennent, reconnaissez-les simplement pour vous concentrer sur votre respiration.

Elle souligne que "si vous n’aimez pas méditer, vous pouvez faire une activité consciente comme cuisiner ou une promenade tranquille".