Diabète, maladies cardiaques : cette dose de café réduit vos risques

L'ESSENTIEL La consommation régulière de café, en particulier à des niveaux modérés, est liée à un risque moindre de multimorbidité cardiométabolique nouvellement apparue, c'est-à-dire la coexistence d'au moins deux maladies cardiométaboliques.

La dose "idéale" de café à consommer serait de "trois tasses de café, soit 200 à 300 mg de caféine par jour".

"Au total, 80 à 97 métabolites ont été identifiés comme étant associés à la fois à la consommation de café, de thé ou de caféine et à l'incidence des affections cardiométaboliques."

Le café est souvent jugé responsable de problèmes cardiovasculaires. Des recherches observationnelles ont suggéré des associations inverses entre la consommation de café, de thé et de caféine et les risques de maladies cardiométaboliques, comme le diabète de type 2, les maladies coronariennes et les accidents vasculaires cérébraux (AVC). "Cependant, leurs liens avec la multimorbidité cardiométabolique, un problème de santé publique de plus en plus préoccupant, et les marqueurs biologiques associés sont inconnues", ont signalé des chercheurs l'université de Soochow à Suzhou (Chine).

Consommer "200 à 300 mg de caféine par jour" pour être protégé des maladies cardiométaboliques

Ainsi, ces derniers ont mené une étude pour déterminer la "dose" idéale de café à consommer afin de diminuer les risques de pathologies cardiométaboliques. Pour les besoins des travaux, l’équipe a utilisé les données (dossiers médicaux, soins, hospitalisations, registres de décès) de la UK Biobank. Au total, 172.315 personnes âgées de 37 à 73 ans consommant du café et 188.091 buvant du café et du thé ont été inclus dans les recherches. Les participants, dont les métabolites (composés organique intermédiaire ou issu du métabolisme) ont été mesurés, ne présentaient aucune maladie lors du recrutement et l’inscription. Les maladies cardiométaboliques ont été définies comme la coexistence d'au moins deux des conditions suivantes : diabète de type 2, maladie coronarienne et accident vasculaire cérébral.

Par rapport aux non-consommateurs ou aux consommateurs de moins de 100 mg de caféine par jour, les consommateurs d'une quantité modérée de café ou de caféine présentaient le risque le plus faible d'apparition d'une maladie coronarienne. Selon les résultats, publiés dans la revue The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, la consommation régulière de café ou de caféine, en particulier à un niveau modéré, est associée à un risque plus faible de nouvelles maladies cardiométaboliques et pourrait jouer un rôle important dans presque toutes les phases de transition du développement des pathologies cardiométaboliques. Dans le détail, la dose "idéale" serait de "trois tasses de café, soit 200 à 300 mg de caféine par jour", a précisé Chaofu Ke, auteur principal de l'étude.

Diabète, AVC : 80 à 97 métabolites liés la consommation de café

"Au total, 80 à 97 métabolites, tels que les composants lipidiques des lipoprotéines de très faible densité, l'histidine et les acétyles des glycoprotéines, ont été identifiés comme étant associés à la fois à la consommation de café, de thé ou de caféine et à l'incidence des affections cardiométaboliques", peut-on lire dans les travaux. D’après l’équipe, des recherches supplémentaires sont nécessaire pour valider les biomarqueurs métaboliques impliqués qui sous-tendent le lien entre la consommation de café, de thé et de caféine et les maladies cardiométaboliques.