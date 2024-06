Santé : mettre du lait dans son café n’est pas forcément une bonne idée

L'ESSENTIEL Le café au lait peut provoquer divers troubles digestifs comme un effet laxatif, des ballonnements ou des nausées.

Pour éviter de souffrir de ces effets néfastes, vous pouvez remplacer le lait de vache par du végétal.

Selon une étude, le café au lait a aussi un effet anti-inflammatoire important.

Le matin, beaucoup sont tentés par un café au lait. Mais cette boisson, si elle est agréable au goût, peut provoquer divers symptômes digestifs comme des ballonnements, des troubles digestifs ou encore des nausées.

La combinaison du café et du lait augmente les effets néfastes

Plusieurs phénomènes expliquent ces symptômes mais tous viennent de la combinaison du café et du lait, qui augmente les effets néfastes de ces deux liquides. Tout d’abord, si au goût, le lait semble adoucir le café, la réalité est tout autre. L’ajout de lait augmente l’acidité du café, ce qui peut occasionner des remontées acides ou des brûlures d’estomac.

“Le mélange des deux est explosif, car les tanins [une substance contenue dans le café et d’autres boissons] du café font coaguler la caséine [une protéine] du lait et le rend alors très difficile à digérer, explique Virginie Fleur, naturopathe, à TF1. Les tanins et la caséine du lait vont former des caillots, ce qui provoque des ballonnements".

Avec l’âge, il est aussi possible que le café au lait soit plus difficile à digérer. Cela vient du lactase, une enzyme dont la quantité diminue lorsque nous vieillissons. Son rôle est d’aider l’intestin grêle à absorber le lactose. Ainsi, moins l’organisme en produit, plus nous avons de mal à digérer le lactose et donc à digérer le lait.

Enfin, dernières conséquences du mélange du café et du lait : un effet laxatif plus important. Le transit intestinal est donc accéléré, ce qui ne serait naturellement pas le cas.

Café : faut-il opter pour du lait végétal ?

Pour éviter ces symptômes digestifs, vous pouvez arrêter cette boisson ou - solution moins drastique - substituer le lait de vache par du végétal. "Les laits d’amandes ou de riz sont à éviter, car ils sont très sucrés et font flamber la glycémie", souligne Virginie Fleur.

Mais le bilan du café au lait n’est pas entièrement négatif. En effet, selon une étude publiée dans la revue Journal of Agricultural and Food Chemistry, cette boisson a un effet anti-inflammatoire important. Cela est dû aux polyphénols présents dans le café et aux acides aminés du lait.