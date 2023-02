Mettre du lait dans son café n’est pas si mauvais pour la santé

L'ESSENTIEL Les polyphénols sont un groupe d'antioxydants naturels importants pour l'Homme. Ils préviennent et retardent l'oxydation des cellules, les protégeant ainsi des dommages ou de la destruction.

Les polyphénols sont présents dans le café, mais également dans de nombreux fruits et légumes, le thé, le vin rouge et la bière.

Difficile à digérer, source de ballonnement… Voici certains des reproches faits au café au lait. Pourtant, il y aurait bien des avantages à prendre son "petit caoua" avec un nuage de lait. L’université de Copenhague assure que la boisson a un effet anti-inflammatoire important.

Le mariage protéine et polyphénol double les effets anti-inflammatoires

Les chercheurs ont voulu étudier en laboratoire le comportement des polyphénols présents dans le café avec des acides aminés (éléments constitutifs des protéines) abrités dans les produits d’origine animale comme le lait. Pour cela, ils ont appliqué une inflammation artificielle à des cellules immunitaires. Certaines ont reçu des doses de polyphénols ayant réagi avec un acide aminé, tandis que d'autres n’ont été traitées qu’avec les antioxydants. Un groupe témoin n’a reçu aucun produit.

Les cellules immunitaires traitées avec la combinaison antioxydants/protéines étaient deux fois plus efficaces pour combattre l'inflammation que les cellules auxquelles seuls des polyphénols étaient ajoutés.

"Il est intéressant d'avoir maintenant observé l'effet anti-inflammatoire dans des expériences cellulaires. Et évidemment, cela n'a fait que nous intéresser davantage à comprendre plus en détail ces bénéfices sur la santé. Ainsi, la prochaine étape consistera à étudier les effets sur les animaux", indique le professeur Andrew Williams, auteur principal de l'étude parue dans la revue Journal of Agricultural and Food Chemistry.

L’effet anti-inflammatoire ne se limiterait pas au café au lait

"La réaction entre les polyphénols et les protéines se produit également dans certaines des boissons au café avec du lait que nous avons étudiées. En fait, la réaction se produit si rapidement qu'il a été difficile de l'éviter dans aucun des aliments que nous avons étudiés jusqu'à présent", explique Marianne Nissen Lund qui a dirigé la recherche dans le communiqué de son université.

Pour elle, il serait ainsi possible de retrouver la réaction et son effet anti-inflammatoire dans tous les plats à base de protéines et de fruits ou de légumes riches en polyphénols.

"Je peux imaginer que quelque chose de similaire se produit, par exemple, dans un plat de viande avec des légumes ou un smoothie, si vous vous assurez d'ajouter des protéines comme du lait ou du yaourt", ajoute l'experte.

De nombreux chercheurs travaillent actuellement sur les moyens d'encapsuler les polyphénols dans des structures protéiques afin d'améliorer leur absorption dans le corps. "Cette stratégie a l'avantage supplémentaire de renforcer les effets anti-inflammatoires des polyphénols", conclut la scientifique.