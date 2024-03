Café : un de ses composés réduit le déclin des muscles

L'ESSENTIEL La trigonelline, un composé présent dans le café, pourrait ralentir le déclin musculaire.

Elle augmente les niveaux du NAD , une co-enzyme qui diminue avec l’âge.

Les essais sur des cellules humaines, des souris et des vers ont montré le potentiel de ce composé, mais d'autres études plus poussées seront nécessaires.

Avec l’âge, nos muscles déclinent et nous avons plus de risques de chute ou de blessure. Mais un composé naturel pourrait peut-être ralentir ce phénomène. Dans une étude parue dans Nature Metabolism, une équipe de chercheurs de l’université nationale de Singapour démontre que la trigonelline, un composé présent notamment dans le café, est associée à une meilleure santé musculaire.

Quels sont les liens entre déclin musculaire et café ?

La trigonelline se trouve dans les aliments à base de plantes : en plus du café, il en existe dans les graines de fenugrec ou les petits pois. Dans leurs travaux, les scientifiques ont remarqué que les niveaux de trigonelline dans le sang étaient plus faibles chez les personnes âgées ayant des muscles moins vigoureux et une vitesse de marche plus lente. Ils ont réalisé différentes expériences sur des cellules musculaires humaines, des souris et sur des vers pour décrypter le phénomène.

Cela leur a permis de découvrir que la trigonelline agit comme un précurseur du NAD+, ou nicotinamide adénine dinucléotide, une coenzyme dont les taux diminuent avec l’âge. Elle est essentielle à certaines réactions chimiques fondamentales dans la vie : elle est notamment nécessaire aux mitochondries des cellules pour fonctionner. Or, les cellules musculaires contiennent aussi des mitochondries. "Ainsi, on pense que la baisse du NAD+ liée à l’âge est un facteur clé du dysfonctionnement mitochondrial et de la détérioration musculaire au fil du temps", expliquent les chercheurs dans un communiqué.

Trigonelline : peut-elle renverser le vieillissement musculaire ?

Dans leur étude, les scientifiques ont testé les effets d’un traitement à base de NAD+ sur le déclin musculaire. Dans des essais sur des cellules humaines et sur des souris, ils ont découvert que cela augmentait les niveaux de NAD+ et améliorait les marqueurs de la fonction mitochondriale dans les cellules musculaires âgées. "Donner de la trigonelline à des souris âgées pendant 12 semaines a augmenté leur force de préhension et les a protégées contre la fatigue musculaire", observent-ils. Dans une autre expérience sur des vers, le composé a prolongé la durée de vie des animaux et amélioré leurs capacités musculaires.

Muscles : de futurs traitements à base de trigonelline ?

Si ces résultats sont encourageants, les scientifiques restent prudents. Ils rappellent que le déclin musculaire lié à l’âge est un phénomène complexe et que "la nutrition à elle seule ne peut probablement pas complètement l’inverser". "La trigonelline pourrait être une pièce importante du puzzle, mais les personnes âgées auront toujours besoin de suffisamment de protéines, de vitamine D, d’oméga-3 et d’exercice pour lutter pleinement contre la perte musculaire", poursuivent-ils. Ainsi, il n’est pas nécessaire de tripler votre consommation de café pour espérer rester en forme plus longtemps. D'autant plus que l'abus de café peut aussi avoir des effets néfastes.