Voyager, la solution pour vieillir moins vite ?

L'ESSENTIEL Voyager pourrait être le meilleur moyen de lutter contre le vieillissement prématuré.

Les expériences de voyage positives peuvent améliorer le bien-être physique et mental grâce à l'exposition à de nouveaux environnements, à la participation à des activités physiques et à des interactions sociales, et à la promotion d'émotions positives.

Plus précisément, faire des activités lors des voyages pourrait améliorer la fonction immunitaire et les capacités d'auto-défense du corps.

"Le vieillissement, en tant que processus, est irréversible. Bien qu'il ne puisse pas être arrêté, il peut être ralenti." C’est la bonne nouvelle annoncée par Fangli Hu, qui travaille à l’université Edith-Cowan Australie. Dans une récente étude, parue dans la revue Journal of Travel Research, le chercheur et son équipe ont révélé que faire des voyages serait le meilleur moyen de lutter contre le vieillissement prématuré. Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques se sont intéressées à la théorie de l’entropie au tourisme. "Le principe de l'augmentation de l'entropie est une loi universelle décrivant une progression naturelle de l'ordre vers le désordre. Ici, c’est une nouvelle vision de la façon dont le tourisme influence la santé humaine", ont précisé les auteurs.

Les voyages peuvent déclencher une réponse adaptative du système immunitaire

"Le tourisme n'est pas seulement une question de loisirs et de détente", selon Fangli Hu. En effet, les chercheurs ont noté que les expériences de voyage positives pouvaient améliorer le bien-être physique et mental des adultes. Cela s’explique par l'exposition à de nouveaux environnements, qui peuvent stimuler les réponses au stress et augmenter les taux métaboliques, influençant positivement les activités métaboliques et les capacités d'auto-organisation du corps. "Ainsi, le système d'autodéfense devient plus résistant. Les hormones propices à la réparation et à la régénération des tissus peuvent être libérées et favoriser le fonctionnement du système d'auto-guérison."

Lors des voyages, les personnes participent aussi à des activités physiques, des loisirs et à des interactions sociales. Les loisirs aident à soulager le stress chronique, à atténuer la suractivation du système immunitaire et à encourager le fonctionnement normal du système d'auto-défense. En outre, ils peuvent libérer la tension et la fatigue des muscles et des articulations. Quant à l’effort physique, il peut stimuler le métabolisme, la dépense énergétique et la transformation des matériaux, qui contribuent tous à coordonner les systèmes d'auto-organisation.

Accidents, blessures, intoxications alimentaires : les touristes sont confrontés à divers défis

D'un autre côté, l’équipe a souligné que les touristes pourraient être confrontés à des défis, tels que les maladies infectieuses, les accidents, les blessures, la violence, les problèmes de sécurité de l'eau et des aliments et les préoccupations liées à un engagement touristique inapproprié. "À l'inverse, le tourisme peut impliquer des expériences négatives qui peuvent potentiellement conduire à des problèmes de santé, parallèlement au processus de promotion de l'augmentation de l'entropie. Un exemple frappant est la crise de santé publique du Covid-19", peut-on lire dans les travaux.