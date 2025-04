Et si notre sang qui les attire pouvait aussi nous débarrasser des moustiques ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont découvert que la nitisinone, un médicament utilisé pour traiter des maladies rares, peut tuer les moustiques lorsqu'ils ingèrent du sang traité.

Plus efficace et plus durable qu'ivermectine, la référence actuelle, elle bloque une enzyme essentielle à la digestion du sang par les moustiques, les conduisant à la mort.

"La nitisinone pourrait être un outil prometteur pour lutter contre le paludisme", selon les chercheurs. Des essais en conditions réelles sont prévus pour valider son potentiel comme solution écologique et durable.

Une méthode inédite pour contrôler la population de moustiques et réduire la transmission du paludisme pourrait bientôt voir le jour. Une étude publiée dans la revue Science Translational Medicine révèle que la nitisinone, un médicament utilisé pour traiter certaines maladies génétiques rares, pourrait devenir une arme redoutable contre les moustiques Anopheles gambiae, principaux vecteurs du paludisme.

Un sang toxique pour les moustiques

Les scientifiques de l’Université de Notre Dame, aux Etats-Unis, ont découvert que lorsque les humains prennent de la nitisinone, leur sang devient mortel pour les moustiques qui s'en nourrissent. "Une manière d’arrêter la propagation des maladies transmises par les insectes est de rendre le sang des humains et des animaux toxique pour ces insectes hématophages", expliquent-ils dans un communiqué. Cette découverte pourrait, selon eux, être "un nouvel outil complémentaire pour lutter contre les maladies vectorielles comme le paludisme".

La nitisinone est habituellement prescrite aux patients atteints d'alcaptonurie ou de tyrosinémie de type 1, des maladies génétiques qui affectent le métabolisme de la tyrosine. Ce médicament bloque une enzyme essentielle, la 4-hydroxyphénylpyruvate dioxygénase (HPPD), empêchant ainsi l’accumulation de toxines dans l’organisme. Or, ce même mécanisme s’applique aux moustiques : en ingérant du sang contenant de la nitisinone, l’enzyme HPPD est inhibée, perturbant leur digestion et entraînant leur mort.

Un avenir prometteur pour la lutte antivectorielle

Actuellement, l’ivermectine est utilisée pour réduire la population de moustiques, mais elle présente des inconvénients : toxicité environnementale et développement de résistances chez les parasites. La nitisinone semble être une alternative plus prometteuse, selon les scientifiques, car "elle reste active dans le sang humain bien plus longtemps que l’ivermectine, ce qui la rend plus efficace et économiquement viable en application de terrain".

Les chercheurs ont testé le médicament sur les moustiques Anopheles gambiae, responsables de la transmission du paludisme dans plusieurs pays africains. En analysant le sang de patients sous nitisinone, ils ont montré que le médicament tue non seulement les moustiques jeunes et âgés – ces derniers étant les plus susceptibles de propager le paludisme – mais aussi ceux résistants aux insecticides traditionnels. "Ce qui est particulièrement intéressant, c’est qu’il cible spécifiquement les insectes hématophages, ce qui en fait une option respectueuse de l’environnement."

L’équipe envisage désormais des essais en conditions semi-naturelles pour déterminer le dosage optimal de la nitisinone. L’objectif est d’établir une stratégie combinant ce médicament avec d’autres méthodes de lutte contre les moustiques, notamment dans les zones où l’ivermectine est déjà largement utilisée.