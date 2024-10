Le cannabis, une nouvelle arme contre les moustiques ?

L'ESSENTIEL Si la plupart des stratégies actuelles de lutte contre les nuisibles reposent sur l'utilisation d'insecticides chimiques, leur usage intensif a conduit à l’émergence de populations résistantes. C’est là qu'intervient le chanvre.

L'extrait de feuilles de chanvre a montré une toxicité importante contre les larves de deux souches de moustiques, l'une résistante aux insecticides classiques et l'autre non. En moins de 48 heures, le CBD a provoqué la mort de toutes les larves exposées

La manière dont le CBD tue les moustiques n’est pas encore totalement comprise. Il se pourrait, selon les chercheurs, que la molécule interfère avec le métabolisme des larves, empêchant ainsi leur développement.

Le cannabis, déjà bien connu pour ses usages médicinaux, pourrait-il devenir un allié surprise dans la lutte contre les moustiques, au même titre que la citronnelle ou la lavande ? Une nouvelle étude, publiée dans la revue Insects, révèle que l’extrait de feuilles de chanvre, riche en cannabidiol (CBD), se montre particulièrement efficace pour éliminer les larves de moustiques. La plante pourrait constituer une nouvelle piste prometteuse pour enrayer la prolifération des insectes et des maladies qu’ils transmettent.

Le chanvre comme alternative naturelle aux insecticides chimiques

Les moustiques sont parmi les animaux les plus dangereux au monde en raison de leur capacité à propager des maladies graves, telles que la dengue, le paludisme ou le virus Zika, selon un communiqué publié sur Technology Networks. Si la plupart des stratégies actuelles de lutte contre les nuisibles reposent sur l'utilisation d'insecticides chimiques, leur usage intensif a conduit à l’émergence de populations résistantes. C’est là qu'intervient le chanvre.

D'après les chercheurs de l'Université d’Etat de l'Ohio, aux Etat-Unis, l'extrait de feuilles de chanvre a montré une toxicité importante contre les larves de deux souches de moustiques, l'une résistante aux insecticides classiques et l'autre non. En moins de 48 heures, le CBD a provoqué la mort de toutes les larves exposées, prouvant son efficacité même contre les moustiques les plus résistants. L’étude souligne que cette solution pourrait s’avérer précieuse, car elle cible les insectes à un stade vulnérable de leur cycle de vie, avant qu’ils ne deviennent des adultes volants et vecteurs de maladies.

Pourquoi le CBD est-il efficace contre les moustiques ?

Le cannabidiol est une molécule extraite du chanvre, une plante apparentée au cannabis. Contrairement au THC, principal composant psychoactif de la marijuana, le CBD ne provoque aucun effet euphorisant et est largement utilisé pour ses vertus thérapeutiques, comme le traitement de l’anxiété ou de la douleur. Dans cette nouvelle recherche, les scientifiques ont broyé des feuilles de chanvre séchées pour en extraire le CBD, qu'ils ont ensuite administré aux larves de moustiques. Résultat ? Une mortalité élevée, même avec de faibles concentrations d’extrait.

Les chercheurs ont d’ailleurs été surpris par la faible quantité de CBD nécessaire pour atteindre des taux de mortalité significatifs, surtout lorsqu’ils ont comparé ces résultats à d'autres extraits naturels testés en laboratoire. Cependant, la manière dont le CBD tue les moustiques n’est pas encore totalement comprise. Il se pourrait, selon eux, que la molécule interfère avec le métabolisme des larves, empêchant ainsi leur développement.

D’autres études doivent être réalisées pour examiner l’impact du CBD sur des organismes non ciblés, comme les abeilles ou d’autres insectes pollinisateurs. L’objectif, éviter de les perturber en introduisant des substances potentiellement nocives pour leur environnement.