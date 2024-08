Le mariage est-il la clé pour bien vieillir ?

L'ESSENTIEL Les hommes mariés étaient deux fois plus susceptibles de vieillir de manière optimale que les autres, selon l'étude canadienne.

Aucune association n’a été trouvée entre le mariage et le vieillissement optimal chez les femmes. Toutefois, les veuves ou divorcées s’en sortaient moins bien que les célibataires.

D'autres facteurs jouent sur le vieillissement comme la solitude et l'hygiène de vie.

Si vous voulez vieillir en bonne santé… mariez-vous. Enfin, ce conseil ne serait efficace que pour la gent masculine, si on en croit des chercheurs de l’université de Toronto.

Leur découverte sur les liens entre le statut marital et le vieillissement a été présentée dans le journal scientifique International Social Work, le 21 août 2024.

Bien vieillir : le mariage réussi à la santé des hommes

Après avoir suivi plus 7.000 hommes et femmes de plus de 45 ans pendant environ trois ans, l'équipe canadienne remarqué des trajectoires de santé différentes en fonction du statut marital et du sexe des participants. Les hommes mariés ou ceux qui se sont mariés au cours de la période d'étude étaient deux fois plus susceptibles de vieillir de manière optimale que ceux qui n’avaient jamais convolé en justes noces.

Si le mariage est assurément bénéfique pour la gent masculine, la réponse est moins tranchée pour les femmes. Leurs meilleures options pour garder la santé, semblent être le célibat ou avoir un mari à leurs côtés jusqu’à la fin. En effet, les participantes qui ne s'étaient jamais fait passer la bague au doigt étaient deux fois plus susceptibles de bien vieillir que les veuves ou les divorcées. En revanche, leur vieillissement optimal ne différait pas significativement de celui des femmes mariées.

"Il se peut que les personnes mariées s'encouragent mutuellement à adopter ou à maintenir des comportements positifs en matière de santé, comme arrêter de fumer ou faire de l'exercice régulièrement", avance Pr David Burne de l’université de Toronto dans un communiqué.

Les autres facteurs d’un vieillissement optimal

Si vous n’avez pas (ou plus) de moitié avec qui partager votre vie, pas de panique. D’autres éléments participent aussi au bien vieillir. Par exemple, les personnes âgées qui n’étaient pas socialement isolées étaient plus susceptibles de maintenir une santé optimale à un âge avancé. 'Être socialement connecté avec les autres est important, surtout plus tard dans la vie. Avoir des contacts réguliers avec des parents, des amis et des voisins peut aider les personnes âgées à se sentir connectées, à réduire leur sentiment de solitude et à améliorer leur bien-être général', explique Eleanor Pullenayegum qui a aussi travaillé sur cette recherche.

Autre point offrant les clés de la fontaine de jouvence : l’hygiène de vie. Selon les données recueillies, le maintien d'un poids santé, l'activité physique, le fait de ne pas souffrir d'insomnie et de ne pas fumer, étaient importants pour maintenir une santé optimale plus tard dans la vie. "Il est très important de maintenir un mode de vie sain, quel que soit notre âge. Par exemple, il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer", souligne l'auteure principale Esme Fuller-Thomson.

Sa collègue et première auteure, Mabel Ho, ajoute "notre étude souligne l'importance de comprendre les différences spécifiques au sexe dans le vieillissement afin que nous puissions mieux aider les hommes et les femmes plus âgés à continuer à s'épanouir plus tard dans la vie". Elle conclut que ces résultats peuvent aider au "développement de programmes et de services pour impliquer et soutenir les personnes âgées, en particulier celles qui n'ont jamais été mariées ou qui ont connu le veuvage, la séparation et le divorce plus tard dans la vie".