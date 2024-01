Bien vieillir : les 4 secrets d'un athlète de 93 ans

L'ESSENTIEL A 93 ans, Richard Morgan est 4 fois champion du monde de rameur en salle et la forme d'un homme de 40 ans.

Des chercheurs lui ont fait passer des tests pour comprendre le secret de sa forme.

Il fait entre autres 30 km de rameur par semaine, de la musculation tout en altérant la difficulté des exercices.

L’Irlandais Richard Morgan, âgé de 93 ans, est quadruple champion de rameurs en salle et affiche des performances dignes d’un quarantenaire. Les chercheurs des universités de Limerick et de Maastricht ont voulu comprendre le secret de sa forme. Ils ont ainsi invité le senior dans leur laboratoire pour passer ses capacités physiques, son programme d’entraînement et son alimentation à la loupe.

Leur analyse a été publiée dans la revue Journal of Applied Physiology le mois dernier, et a fait l’objet d’un article dans le Washington Post.

Athlète à 93 ans : des performances similaires à un homme de 30 à 40 ans

Il n’est jamais trop tard pour se mettre en sport et profiter de ses bénéfices. Richard Morgan en est la preuve. Il a commencé à faire du rameur en salle à 73 ans. Il a confié au quotidien américain : "j'ai commencé de nulle part et j'ai soudainement réalisé qu’il y avait beaucoup de plaisir à faire cela". Et les résultats ont impressionné les scientifiques.

Lors de la course de 2 km qu’ils lui ont demandé de réaliser, sa fréquence cardiaque a culminé à 153 battements par minute. Une capacité bien au-dessus des normes attendues pour son âge. Par ailleurs, les 76 kg de l’homme comptaient environ 80 % de muscles et à peine 15 % de graisse. Selon eux, il s'agit d'une composition corporelle qui serait considérée comme saine pour un homme avec plusieurs décennies en moins.

"Cet athlète de 92 ans a démontré une cinétique de consommation d'oxygène remarquablement rapide, semblable aux valeurs d'un jeune adulte en bonne santé, indiquant une fonction cardio-pulmonaire bien développée et/ou maintenue", écrivent-ils dans leur étude.



Interrogé également par le Washington Post, Philip Jakeman, professeur à l'Université de Limerick et auteur principal des travaux, a reconnu que sa journée avec Richard fut l'une "des journées les plus inspirantes que j'ai jamais passées en laboratoire". Le scientifique et son équipe ont évalué que les performances physiques du nonagénaire étaient comparables à celles d’une personne de 30 ou 40 ans en bonne santé.

Bien veillir : les 4 secrets de la forme de Richard Morgan

Pendant l’étude, les chercheurs ont voulu comprendre les secrets de la forme de Richard Morgan. Ils ont repéré quatre éléments intéressants dans l'hygiène de vie du sportif senior :

Cohérence : chaque semaine, l'homme de 93 ans fait toujours la même chose. Il rame environ 30 km, en moyenne environ 40 minutes par jour.

Alternance dans la difficulté de l'entraînement : approximativement 70 % de ses entraînements sont "faciles". 20 % demandent un effort modéré, mais toujours tolérable pour l’organisme tandis que les 10 % restants demandent un effort intense et mettent son organisme à l’épreuve.

Musculation : deux ou trois fois par semaine, Richard Morgan soulève des poids jusqu'à ce que ses muscles soient trop fatigués pour continuer.

Un régime hyperprotéiné : l'athlète nonagénaire a adopté une alimentation riche en protéines. Sa consommation quotidienne dépassant régulièrement la recommandation nutritionnelle habituelle d'environ 60 g de protéines pour une personne de son poids et de son âge.

"Nous devons examiner les personnes âgées très actives si nous voulons comprendre le vieillissement", a ajouté Bas Van Hooren, chercheur doctoral à l'Université de Maastricht ayant aussi participé à l'étude.