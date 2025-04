Pancréatite aiguë : une douleur abdominale à ne pas ignorer

L'ESSENTIEL Un homme de 35 ans est décédé en 36 heures après avoir ressenti de violentes douleurs abdominales d’abord attribuées à une intoxication alimentaire alors qu'il souffrait en fait d’une inflammation soudaine du pancréas.

Les symptômes de la pancréatite aigüe incluent une douleur intense irradiant dans le dos, des nausées et une fièvre légère et elle peut entraîner une défaillance multi-organes.

Face à de telles douleurs, une prise en charge rapide est essentielle pour éviter des complications mortelles.

Lorsqu'Andrejs Glazyrina, 35 ans, a commencé à ressentir des douleurs à l'estomac pendant ses vacances en famille en Bulgarie, il pensait souffrir d'une simple intoxication alimentaire. Pourtant, en seulement 36 heures, son état s'est dégradé, menant à une issue tragique, rapporte le journal britannique The Sun. Le père d'une fillette de 5 ans était atteint d'une pancréatite aiguë, une inflammation soudaine du pancréas qui peut s'avérer fatale dans certains cas.

Des douleurs intenses dans le haut de l’abdomen

La pancréatite aiguë se manifeste principalement par une forte douleur abdominale. Selon les experts des Manuels MSD, "pratiquement toutes les personnes atteintes d’une pancréatite aiguë ont des douleurs intenses dans le haut de l’abdomen. La douleur irradie dans le dos chez la moitié des personnes environ". Cette douleur peut survenir soudainement et atteindre son intensité maximale en quelques minutes si elle est due à des calculs biliaires (dans 40 à 70 % des cas). En revanche, si elle est causée par l’alcool (25 à 35 % des cas), elle se développe plus progressivement sur plusieurs jours.

Dans le cas d'Andrejs Glazyrina, la douleur a commencé dans l’abdomen avant de s'étendre au dos. Bien qu’il ait initialement tenté de rassurer sa femme Katerina en lui disant qu’il rentrerait "bientôt à la maison", son état s’est rapidement dégradé. Hospitalisé en urgence, il a succombé, le 4 janvier, à une défaillance multi-organes, complication redoutée de la pancréatite aiguë. "Les lésions pancréatiques peuvent permettre aux enzymes et toxines activées comme les cytokines de pénétrer dans la circulation sanguine et d’entraîner une diminution de la tension artérielle et des lésions organiques, par exemple dans les poumons et les reins", précise le site MSD.

Douleur abdominale, nausées, fièvre, des symptômes qui doivent alerter

Outre la douleur abdominale intense, la pancréatite aiguë peut s’accompagner de nausées, de vomissements, d’une fièvre légère (entre 37,7 °C et 38,3 °C), ainsi que d’une sensation de malaise général. Certaines personnes peuvent également présenter un gonflement de l’abdomen et des intestins, des étourdissements ou encore une jaunisse. "La position assise, buste fléchi en avant, peut atténuer la douleur", selon les spécialistes. Dans les cas les plus graves, la pancréatite aiguë peut provoquer une insuffisance respiratoire, une chute de la pression artérielle et une défaillance de plusieurs organes. À ce stade, une prise en charge médicale rapide est essentielle pour éviter une issue fatale.

Dévastée par la perte soudaine de son mari, Katerina espère aujourd’hui sensibiliser le public aux symptômes de la pancréatite aiguë. Son objectif : inciter les personnes ressentant des douleurs abdominales intenses et persistantes à consulter rapidement un médecin. "C’est comme si nous étions partis en vacances et que nous ne pouvions jamais revenir à la vie que nous avions construite ensemble, confie-t-elle. C'était le jour le plus difficile de ma vie. Je ne sais pas comment j'ai réussi à m'en sortir."