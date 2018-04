Le DJ Avicii est décédé : qu’est-ce qu’une pancréatite ?

"C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons la perte de Tim Bergling, également connu sous le nom d'Avicii, qui a été retrouvé mort à Mascate, Oman, vendredi 20 avril, heure locale. La famille est dévastée. Nous demandons à chacun de respecter son besoin de protection de la vie privée en cette période difficile, aucune autre déclaration ne sera faite", écrit l’agent du célèbre DJ suédois dans un communiqué. L’artiste avait tout juste 28 ans.

Tim Bergling, alias Avicii, connu pour ses tubes planétaires Levels et Wake Me Up, avait cessé de donner des concerts depuis 2016 pour des raisons de santé. Il souffrait notamment d'une pancréatite aiguë liée à sa consommation excessive d'alcool, du moins en partie. Il avait également dû annuler des shows en 2014 pour se faire retirer la vésicule biliaire et l'appendice.

Qu'est-ce qu'une pancréatite aiguë ?

La pancréatite est déclenchée ou aggravée par des repas riches en graisses et la consommation d’alcool, ce qui a tendance à provoquer l’amaigrissement du malade qui limite sa prise d’aliments pour éviter la douleur. La très forte douleur est le symptôme principal de la maladie. Elle est située dans le creux de l’estomac et irradie en profondeur vers le dos (douleur "transfixiante"). Elle peut être intense, parfois soulagée par une position en chien de fusil. Sa durée est variable, de quelques heures à plusieurs jours, avec des intervalles sans douleur également très variables de quelques jours à plusieurs années.

Potentiellement mortelle

Au cours de ces crises, la douleur est accompagnée de vomissements, d’une distension de l’abdomen, d’une fièvre et parfois d’un état de choc. Cette crise aiguë conduit à l’hospitalisation du malade.

Au fil du temps, une pancréatite peut être à l’origine de kystes, d’hémorragies digestives, de diabète et de cancer, et donc potentiellement mortelle. Si l’alcool est en cause, il est recommandé d’arrêter d’en consommer ou de suivre programme pour aider à réduire la consommation d’alcool. On recommande également de suivre une diète réduite en gras en combinaison avec la consommation d’enzymes pancréatiques (sous forme de comprimés), afin d’améliorer l’absorption des nutriments. Une chirurgie du pancréas par laparoscopie peut parfois être nécessaire pour drainer le fluide du pancréas ou pour retirer les tissus atteints.

Le pancréas est la deuxième glande de l’organisme en termes de taille, derrière le foie. Comme lui, elle parle peu, mais, lorsque c’est le cas, les pathologies sont sévères.