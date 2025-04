Rougeole : un cluster au Salon de l’Agriculture ?

L'ESSENTIEL "Au moins 13" adultes n’ayant pas de lien entre eux ont développé la rougeole, qui se caractérise par une forte fièvre, une toux et une éruption sur la peau.

Leur point commun serait un passage au Salon de l'Agriculture, du 22 février au 2 mars à Paris.

Les malades proviennent de quatre régions : Occitanie, Île-de-France, Normandie et Auvergne-Rhône-Alpes.

Depuis le début de l'année 2025, la France fait face à une recrudescence des cas de rougeole, selon Santé publique France. Pour rappel, cette maladie virale se caractérise par une forte fièvre, une toux, une rhinopharyngite et une conjonctivite importantes, puis par une éruption sur la peau. "Ce n'est pas une maladie bénigne. Contrairement à ce que l'on entend souvent, la rougeole peut entraîner, à tout âge, de graves complications", signale l’Assurance Maladie.

D’après des informations de BFMTV.com, un foyer épidémique de rougeole a été identifié au Salon de l’Agriculture, dont la 61ème édition a eu lieu du 22 février au 2 mars à Paris et a rassemblé environ 607.000 visiteurs et 12.000 travailleurs. Le ministère de la Santé a été averti "de situations à risque de diffusion virale par plusieurs régions concernant des cas de rougeole chez des personnes ayant fréquenté ou travaillé au Salon de l’agriculture."

Rougeole : 13 Français ont été infectés lors de leur passage au Salon de l’Agriculture

Le média a précisé qu’"au moins 13" personnes n’ayant pas de lien entre elles et s’étant rendus à la foire-exposition ont été infectées. Les malades proviennent de quatre régions : Occitanie, Île-de-France, Normandie et Auvergne-Rhône-Alpes. « En Normandie, deux cas de rougeole ont été identifiés chez des personnes ayant fréquenté le Salon de l’agriculture, résident respectivement dans la Manche et dans la Seine-Maritime. Ces deux cas sont désormais guéris. Ils n’ont eu aucune interaction ensemble et ont fréquenté le salon sur deux journées différentes », a expliqué, à BFMTV.com, l'agence de santé locale. En Occitanie, "trois cas de rougeole, probablement liés au Salon de l’Agriculture, ont été signalés", ils sont "isolés et sans autre cas secondaire identifié."

En Île-de-France, sept cas ont été confirmés. Parmi eux, quatre patients n'étaient pas vaccinés, un l'était avec un schéma incomplet et trois étaient totalement vaccinés. "Deux étaient travailleurs sur le salon et cinq étaient visiteurs avec des expositions les 22, 23, 24, et 25 février", a indiqué l'ARS. Du côté de l’Auvergne-Rhône-Alpes, au moins une personne a été infectée en Isère lors d'un passage au salon, provoquant à son tour un cluster de 18 cas.

Suivre "de près l’évolution de la situation"

Après l’identification des cas de rougeole, les prestataires, les organisateurs ainsi que les personnes ayant participé au Salon de l’Agriculture ont été contactés. Dans le détail, ils ont reçu un document appelant à la vigilance et stipulant les symptômes et la conduite à tenir. L’Agence Régionale de Santé Île-de-France a déclaré, au Figaro, qu’elle suivait "de près l’évolution de la situation" avec des mesures, comme "l’isolement des cas, le contact tracing, la vérification des statuts vaccinaux et des recommandations ciblées."