Rougeole : quelle est la situation en France ?

L'ESSENTIEL Du 1er janvier au 14 mars 2025, 180 cas de rougeole ont été déclarés dans l'Hexagone.

Les 3 classes d’âges les plus touchées sont les nourrissons de moins d’un an (14 %), les enfants de 1-4 ans (21 %) et les adultes de 30-39 ans (14 %).

Plus de la moitié des cas ont été enregistrés dans 5 départements.

Depuis le début de l’année, l’Hexagone connaît une recrudescence des cas de rougeole. Face à cette situation, la Direction générale de la Santé (DGS) avait lancé un appel à la vigilance auprès des professionnels de santé et de la petite enfance début mars.

Santé publique France fait le point sur la situation épidémiologique du pays alors que "la saison printanière est propice à la propagation" du virus de la rougeole.

Rougeole : quel est le profil des patients ?

Les médecins ont déclaré 180 cas de rougeole entre le 1er janvier et le 14 mars 2025, contre 83 sur la même période en 2024. "Soit un peu plus du double des cas par rapport à l’an dernier", note Santé Publique France. Les plus jeunes sont les premières victimes de cette épidémie. Les enfants entre un et 4 ans représentent, en effet, 21,1 % des cas et les nourrissons de moins d’un an 14,4 %. Viennent ensuite les jeunes adultes de 30 à 39 ans (13,9 %) et les plus de 40 ans (10,5 %).

Quatre-vingt-deux patients (45,6 %) ont été hospitalisés, dont 6 en réanimation. De plus, 19,5 % de ces malades ont présenté une complication (dont 20 pneumopathies et une encéphalite). Sept sur 10 n’étaient pas vaccinés ou avaient un schéma vaccinal incomplet, remarque l'organisme.

Au total, ​​34 départements de l’Hexagone ont rapporté au moins un cas. Toutefois, la moitié des patients sont concentrés sur cinq d'entre eux. Le Nord compte le plus de malades avec 55 cas. Suivent le Val-d'Oise (15 cas), les Bouches-du-Rhône (13 cas), l’Ain (9 cas) et les Alpes-Maritimes (9 cas).

Rougeole : 20 % des cas étaient importés

Depuis le début de l’année, les experts ont repéré 30 situations de cas groupés. Ce qui a généré un total de 113 cas. "Parmi eux, 7 cas groupés comptabilisaient plus de 5 cas et concernaient des personnes de la communauté Rom ou d’origine roumaine sédentarisées, les autres étant survenus en collectivité (crèche, lycée), en établissement hospitalier, en milieu familial hormis un cas groupé survenu à la suite de la fréquentation d’un salon d’exposition parisien."

La majorité des contaminations de rougeole ont eu lieu sur le territoire français, mais 20 % ont eu lieu à l’étranger. Parmi les pays d’importation, on peut citer le Maroc (22 cas), la Roumanie, l’Italie, la Suisse et le Vietnam (3 cas chacun), les Philippines et le Royaume-Uni (1 cas chacun).

"Les investigations de cas groupés et les efforts de rattrapage vaccinal, notamment auprès des jeunes adultes ou encore de certaines populations éloignées du système de santé insuffisamment vaccinées, sont indispensables pour limiter le risque d’apparition de cas groupés, d’installation de chaînes de transmission et de reprise épidémique dans les prochains mois, particulièrement lors de la saison printanière", note Santé publique France dans son rapport avant d’ajouter qu’une "couverture vaccinale élevée de la population, tout âge confondus, y compris des professionnels de santé ou ceux travaillant au contact d’enfants, est indispensable pour limiter la circulation virale et protéger les plus fragiles des complications de la rougeole."