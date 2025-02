Rougeole : les autorités sanitaires rappellent l’importance de la vaccination surtout en cas de voyage

L'ESSENTIEL La rougeole est une infection virale extrêmement contagieuse, qui se caractérise par une forte fièvre, une toux, une rhinopharyngite et une conjonctivite importantes, puis par une éruption sur la peau.

Au Maroc, "l’épidémie a atteint un niveau historique et totalise près de 25.000 cas suspects dont 6.300 cas confirmés et 120 décès." En France, 39 cas en provenance du pays maghrébin ou liés à une importation ont été enregistrés entre 2024 et 2025.

Dans le contexte des vacances scolaires, les autorités sanitaires françaises recommandent ainsi de vérifier son statut vaccinal auprès de son médecin avant de partir sur un territoire où la maladie se propage activement.

Forte fièvre, toux, rhinopharyngite, conjonctivite, éruption cutanée… Depuis plusieurs mois, la rougeole, une maladie virale hautement contagieuse transmissible par voie aérienne ou par contact direct, fait son retour dans de nombreux pays. C’est le cas au Maroc. Depuis 2023, une recrudescence des cas de cette pathologie, due à un paramyxovirus du genre morbillivirus, n’a cessé de prendre de l’ampleur. "L’épidémie a atteint un niveau historique et totalise près de 25.000 cas suspects dont 6.300 cas confirmés et 120 décès. (…) Une campagne nationale de rattrapage pour les enfants de moins de 18 ans a été organisée du 28 octobre 2024 au 27 janvier 2025 par les autorités marocaines afin d’enrayer la propagation du virus", a indiqué Santé publique France.

Rougeole : 39 cas importés ou liés à une importation après un séjour au Maroc recensés entre 2024 et 2025

Dans l’Hexagone, les autorités sanitaires ont également commencé à observer une hausse des cas importés de rougeole en France en provenance du pays maghrébin depuis le 1er janvier 2025. D’après les données de Santé publique France, 13 cas importés ou liés à une importation après un séjour au Maroc ont été déclarés dans plusieurs régions françaises contre 26 cas en 2024, "soit un total de 39 cas importés ou liés à une importation entre 2024 et 2025" dont 26 ont été hospitalisés. Autre constat : les enfants de moins de 5 ans (12 cas) et les jeunes adultes (20 cas) sont particulièrement touchés. Les personnes contaminées sont dans la très grande majorité non-vaccinées (23 cas) ou ignorent leur statut vaccinal (9 cas).

Le vaccin contre la rougeole est efficace après deux doses dans plus de 95 % des cas

Dans le contexte des vacances scolaires, où les déplacements et les regroupements familiaux peuvent favoriser la propagation du virus, les autorités françaises soulignent l’importance de la vaccination, surtout pour les personnes en contact avec les enfants, en cas de projet de séjour. Pour rappel, la rougeole, dont la période de contagiosité s’étend de cinq jours avant à cinq jours après l’éruption cutanée, peut provoquer des complications sévères, telles que des pneumopathies ou des encéphalites aiguës, chez les nourrissons et les jeunes adultes. Cependant, les adultes ne sont pas épargnés par de graves complications.

C’est pourquoi Santé publique France conseille vivement de vérifier son statut vaccinal auprès de son médecin avant de voyager. "En France, tous les enfants, adolescents et jeunes adultes nés après 1980 doivent être vaccinés contre la rougeole. Elle est obligatoire avant l’entrée en collectivité pour tous les nourrissons nés depuis le 1er janvier 2018 (première dose à 12 mois et seconde dose entre 16 et 18 mois)." Pour les personnes non ou incomplètement vaccinées, nées à partir de 1980 et âgées d’au moins 12 mois, un rattrapage vaccinal est recommandé quels que soient les antécédents vis-à-vis des trois maladies (rougeole, oreillons, rubéole - ROR). Étant donné que le vaccin est efficace dans plus de 95 % des cas après deux doses, elles peuvent recevoir deux doses en respectant un délai minimum d’un mois entre les deux doses. Il est possible pour les Français ayant reçu une première dose de vaccin avant l’âge de 12 mois de bénéficier d’une troisième dose.