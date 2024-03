Rougeole : 25 nouveaux cas dans le Rhône

Depuis plusieurs mois, les autorités sanitaires signalent une hausse du nombre de cas de rougeole inquiétante en Europe et dans le monde. La France n’est pas épargnée. L’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes a confirmé une épidémie dans l’agglomération de Lyon. 25 cas ont été recensés.

Rougeole : 25 cas dans 3 écoles et 1 crèche dans la région lyonnaise

Dans son communiqué publié le 13 mars, l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes révèle que l’épidémie de rougeole "concerne une majorité d’enfants (22 sur 25 cas confirmés à ce jour) au sein de 4 collectivités (3 écoles et une crèche) sans lien retrouvé entre elles, mais situées dans 4 communes voisines urbaines jouxtant la ville de Lyon".

Les cas ont été observés dans des établissements scolaires de Meyzieu, Décines-Charpieu, Bron, Vaulx-en-Velin et Chassieu. "Le cas groupé en crèche (de Saint-Priest) concerne 7 enfants de moins de 11 à 13 mois non vaccinés dont 5 ont été hospitalisés".

Le Dr Bruno Morel, directeur délégué à la veille et aux alertes sanitaires auprès de l'ARS, a confié lors de la conférence de presse de l’agence a prévenu : "25 cas peuvent vous paraître peu nombreux, mais ils représentent une menace importante, car le virus de la rougeole a la particularité de se transmettre très facilement."

"On a coutume de dire qu’une personne peut contaminer jusqu’à 20 personnes. C’est une transmission très importante."

Rougeole : la seule prévention repose sur la vaccination

Si certains malades de la rougeole ont été contaminés malgré un schéma vaccinal complet, la majorité (13, dont 6 enfants de 12 mois ou moins) ne l’était pas. L’ARS a ainsi rappelé pendant son point l’importance de la vaccination. Elle "invite les parents à vérifier leur situation vaccinale ainsi que celle de leur(s) enfant(s)" et à surveiller leur état de santé. Devant l’apparition des symptômes comme une fièvre élevée, une toux, un nez qui coule, une conjonctivite ou encore de la fatigue, il faut consulter. Ils surviennent habituellement 10 à 14 jours après l'exposition au virus. De plus, une éruption cutanée avec de petites taches très rouges apparaît quelques jours après les premiers signes de la maladie. Les boutons sont d’abord au niveau du visage (oreilles, front, joues) puis progressivement sur tout le corps.

"En cas de non vaccination ou de vaccination incomplète, il convient de consulter rapidement un médecin ou un pharmacien, muni de son carnet de santé, pour la mise à jour de la vaccination contre la rougeole", ajoute le communiqué. La vaccination contre la rougeole se fait par un vaccin en deux doses. Il protège contre 3 maladies : la Rougeole, les Oreillons et la Rubéole (ROR).

Depuis le début de l’année, l’OMS a plusieurs fois alerté contre la hausse des cas de rougeole. En 2023, on a compté plus de 45 fois plus de cas en Europe tandis que la progression est de l’ordre de 79 % au niveau mondial. "La prévention de la rougeole et de la rubéole n'est plus une priorité mondiale et gouvernementale en raison de problèmes concurrents, tels que le Covid-19, les crises économiques, les conflits", déplorait l’autorité sanitaire dans une note envoyée aux médias en février.