Rougeole : les signes à repérer avant les premiers boutons

Depuis plusieurs années, les autorités sanitaires sont inquiètes devant l’augmentation des cas de rougeole. En France, comme dans de nombreux autres pays, une couverture vaccinale insuffisante est à blâmer, notamment en raison de la méfiance à l'égard du vaccin ROR, que le chercheur Andrew Wakefield avait accusé en 1998 de provoquer l'autisme.

Malgré plus de 20 ans d'études épidémiologiques approfondies montrant le contraire, un consensus scientifique général et des preuves de fraude scientifique par le "chercheur", le public reste divisé sur la question du vaccin contre la rougeole. La grande majorité des cas de rougeole surviennent chez des sujets non vaccinés ou mal vaccinés.

La rougeole, une infection virale très contagieuse

La rougeole est une maladie infectieuse d'origine virale, éruptive et très contagieuse, principalement transmise par voie aérienne : par exemple, lorsqu'un patient tousse, il libère dans l'air de minuscules gouttelettes de salive infectées par le virus. La rougeole peut également être contractée après avoir touché des surfaces contaminées par des sécrétions nasopharyngées.

La cause de cette maladie est un virus de la famille des paramyxovirus qui pénètre dans l'organisme par le système respiratoire et se développe dans les cellules immunitaires des poumons. Ces cellules immunitaires se déplaceront ensuite vers les ganglions et propageront l'infection dans tout le corps. Contrairement aux idées reçues, elle touche plus fréquemment les enfants de moins d'un an, mais également les adultes non vaccinés.

Comment se manifeste la rougeole ?

Les symptômes de la rougeole sont typiques et suivent une chronologie précise en fonction du développement du virus dans le corps. En premier lieu, le virus a une période d'incubation de 10 à 12 jours pendant laquelle aucun signe n'apparaît. C'est la période muette où le virus se reproduit.

Le premier signe est ensuite déclenché lors de la phase d'invasion. Elle dure 3 à 4 jours pendant lesquels le patient se sent fatigué, est fiévreux, a une toux sèche, les yeux rouges et le nez qui coule. Les enfants se plaignent aussi souvent de douleurs au ventre. Il y a également une apparition de petites taches blanches sur les muqueuses des joues, c'est le "signe de Köplik".

Puis, une éruption cutanée caractéristique apparaît soudainement au 15ème jour après l'infection. Elle débute derrière les oreilles et descend rapidement sur le visage et le tronc, puis sur tout le corps. Les boutons ont la forme de plaques roses irrégulières et bombées séparées par une peau saine. Ils ne démangent pas et disparaissent habituellement en 5 à 6 jours. Pendant cette phase, la fièvre persiste. La fatigue et la toux peuvent durer plus de 15 jours. Notez qu'en cas de doute, il est préférable d'appeler votre médecin plutôt que de vous rendre directement à son cabinet pour éviter de contaminer d'autres patients.

Quand faut-il demander une consultation urgente ?

Lorsqu'elle survient chez des nourrissons, des personnes fragiles ou dont les défenses immunitaires sont affaiblies, la rougeole peut entraîner des complications et nécessiter une hospitalisation. Toute fièvre persistante avec toux grasse après 15 jours peut être le signe d'une surinfection bactérienne et nécessite un traitement antibiotique. Si le patient a des difficultés respiratoires, il peut s’agir d’une grave infection des poumons, une "pneumopathie".