Rougeole : la multiplication des cas en Europe inquiète l’OMS

L'ESSENTIEL Le nombre de cas de rougeole en Europe a été multiplié par 45 en 2023, selon l'OMS.

2 cas sur 5 concernaient des enfants âgés de 1 à 4 ans.

Selon l'OMS, il est urgent d'agir pour renforcer la couverture vaccinale contre la rougeole.

La rougeole regagne du terrain sur le sol européen. Et cela inquiète fortement l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Selon ses derniers chiffres transmis le 23 janvier 2024, 42.200 cas ont été enregistrés dans 41 des 53 pays membres de la région Europe au cours de l’année 2023. C’est près de 45 fois plus qu’en 2022.

Rougeole : une résurgence de la maladie en Europe

Les deux pays appartenant à la zone Europe de l’OMS les plus touchés par la hausse de l'infection virale sont le Kazakhstan et la Russie. Ils enregistrent plus de 10.000 cas de rougeole. Alors que le Royaume-Uni considérait la maladie éliminée de son sol depuis 2021, 183 cas ont été identifiés en 2023, faisant de lui le pays d'Europe occidentale où la résurgence de la maladie est la plus visible.

S’appuyant sur le rapport analysant les dix premiers mois de 2023, le directeur régional de l'OMS Hans Kluge remarque : "nous avons constaté dans la région non seulement une multiplication par 30 des cas de rougeole, mais aussi près de 21.000 hospitalisations et cinq décès liés à la rougeole. C'est inquiétant". Si la rougeole a touché tous les groupes d’âge, 2 cas sur 5 concernaient des enfants âgés de 1 à 4 ans.

Pour l'expert, des efforts de vaccination “urgents” sont nécessaires pour “stopper la transmission et empêcher la propagation" de cette maladie virale très contagieuse et parfois mortelle.

Rougeole : il faudrait atteindre une couverture vaccinale de 95 %

L’OMS estime, en effet, que la montée en puissance de la rougeole est liée à la baisse de la couverture vaccinale pendant la pandémie de la Covid-19. Pour l’organisation, elle a eu "un impact significatif sur les performances du système de vaccination au cours de cette période, entraînant une accumulation d'enfants non vaccinés ou insuffisamment vaccinés".

Dans un communiqué publié en décembre 2023, l’institution estimait que plus de "1,8 million de nourrissons de la Région (Europe) n’ont pas été vaccinés contre la rougeole entre 2020 et 2022". Elle ajoute que pour stopper la circulation du virus, au moins 95 % des enfants doivent être vaccinés avec deux doses.

Or, en 2022, le taux moyen n’était que de 92 % dans la zone Europe. La couverture vaccinale est même beaucoup plus base à certains endroits. Les autorités sanitaires britanniques qui surveillent également l’évolution des cas de rougeole dans leur pays, ont révélé la semaine dernière qu'elle atteignait seulement 81 % dans certaines zones, notamment autour de Birmingham.