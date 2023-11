Rougeole : pourquoi les cas augmentent partout dans le monde ?

L'ESSENTIEL Les cas de rougeole ont augmenté de 18 % et les décès de 43 % en 2022.

L’OMS et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, s’inquiètent. Selon leurs estimations, les cas de rougeole ont augmenté de 18 % dans le monde en 2022 pour atteindre 9 millions de malades. La mortalité de cette infection a aussi fortement progressé. On a dénombré 136.000 décès, soit une hausse de 43 % au niveau mondial par rapport à 2021. La principale cause de cette importante montée des cas, selon les experts ? La baisse de la couverture vaccinale.

Rougeole : la couverture vaccinale n'est pas suffisante

Selon le rapport établi par les deux organismes de santé, 37 pays ont connu des épidémies de rougeoles contre 22 pays en 2021. "Du point de vue des Régions de l’OMS, 28 pays touchés par ces flambées se trouvaient dans la Région africaine, contre six en Méditerranée orientale, deux en Asie du Sud-Est et un en Europe", précise le communiqué de l’organisme mondiale.

"Cette augmentation des flambées épidémiques et des décès dus à la rougeole est très impressionnante, mais elle n’a, hélas, rien d’étonnant compte tenu de la baisse des taux de vaccination observée au cours des dernières années", explique John Vertefeuille, Directeur de la Division mondiale de la vaccination des CDC. “Où qu’ils se trouvent, les cas de rougeole présentent un risque pour tous les pays et toutes les communautés dont la population est sous-vaccinée”, ajoute-t-il.

En effet, si au niveau mondial, la couverture vaccinale contre la rougeole a légèrement progressé en 2022 par rapport à l'année précédente, le taux de première dose reste insuffisant. Il était de 83 % alors qu’il faudrait une couverture de 95 % pour éviter les épidémies. Par ailleurs, les pays à faible revenu - où le risque de décès lié à la rougeole est le plus élevé - présentent les niveaux de vaccination les plus faibles (seulement 66 %). “Ce taux ne semble nullement en voie d’augmenter après la forte baisse enregistrée pendant la pandémie. Sur les 22 millions d’enfants qui n’ont pas reçu leur première dose de vaccin antirougeoleux en 2022, plus de la moitié vivaient dans seulement 10 pays (Angola, Brésil, Éthiopie, Inde, Indonésie, Madagascar, Nigéria, Pakistan, Philippines et République démocratique du Congo)”, déplore l’OMS.

Vaccination contre la rougeole : " la maladie trouvera et attaquera ceux qui ne sont pas protégés”

Kate O’Brien, Directrice du Département Vaccination, vaccins et produits biologiques de l’OMS, explique : “le fait qu’au lendemain de la pandémie, la couverture de la vaccination antirougeoleuse ne se soit pas redressée dans les pays à faible revenu est un signal d’alarme qui doit nous pousser à agir. Ce n’est pas pour rien que l’on surnomme la rougeole le ‘virus de l’inégalité’. La maladie trouvera et attaquera ceux qui ne sont pas protégés”.

Ainsi pour le CDC et l’OMS, les autorités de chaque pays doivent œuvrer pour favoriser la vaccination contre la rougeole des enfants.

En France, elle est obligatoire pour tous les enfants nés à partir du 1er janvier 2018. Elle nécessite deux doses : la première est administrée à 12 mois et la seconde entre 16 et 18 mois. Malgré ce dispositif, les cas augmentent aussi dans l’Hexagone depuis 10 ans. La vaccination est aussi au cœur du problème : “le taux de couverture vaccinale reste insuffisant en France chez les 15-35 ans et chez les nourrissons”, prévient Vaccination Info Service sur son site internet.