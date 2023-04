Rougeole, grippe, Covid... Zoom sur le calendrier vaccinal pour 2023

L'ESSENTIEL Chaque année, le Ministère de la Santé met à jour le calendrier vaccinal.

Pour 2023, les principaux changements concernent le vaccin contre les rotavirus, recommandé pour les nourrissons, et celui contre la grippe, conseillé aux enfants jusqu'à 17 ans.

Le vaccin contre les papillomavirus humains sera aussi proposé à tous les élèves de 5e.

Chaque année, le Ministère de la Santé publie le calendrier des vaccinations mis à jour. Ce document "fixe les vaccinations applicables aux personnes résidant en France en fonction de leur âge, émet les recommandations vaccinales ‘générales’ et des recommandations vaccinales ‘particulières’ propres à des conditions spéciales ou à des expositions professionnelles", précise le ministère. Mercredi 12 avril, le document actualisé pour l’année 2023 a été publié. Il contient quelques nouveautés.

Vaccination : de nouvelles recommandations concernant les rotavirus

D’abord, la vaccination contre les rotavirus est désormais recommandée pour tous les nourrissons. "Les infections à rotavirus sont la principale cause des gastroentérites aiguës chez les nourrissons et les jeunes enfants, explique le Ministère de la Santé. Il s’agit d’une infection très fréquente et généralement sans gravité, mais qui peut entraîner une déshydratation sévère chez les jeunes nourrissons." Les bébés de moins d’1 an sont les plus à risque. "En France, ces virus sont responsables chaque année de l’ordre de 20.000 hospitalisations d’enfants de moins de trois ans et de près de 60.000 consultations en médecine générale", ajoute le ministère. Selon ce dernier, la vaccination est le moyen le plus efficace de prévenir ces infections chez les nourrissons et les jeunes enfants, en association avec des mesures d’hygiène comme le lavage des mains.

Grippe : la vaccination recommandée pour les enfants de 2 à 17 ans

Auparavant, le vaccin contre la grippe était recommandé pour les personnes de plus de 65 ans ou à risque de formes graves. En février dernier, la Haute autorité de santé (HAS) a mis à jour ses recommandations après avoir mené une évaluation sur l’intérêt d’une vaccination chez les enfants de 6 mois à 17 ans. La vaccination annuelle contre la grippe saisonnière peut donc désormais être proposée pour tous les enfants "sans comorbidité âgés de 2 à 17 ans révolus". La HAS conseille d’utiliser le vaccin par voie intranasale.

Papillomavirus : le vaccin sera proposé à tous les élèves de 5e

"Le 28 février 2023, Emmanuel Macron, président de la République, a annoncé la généralisation de la vaccination contre les infections à papillomavirus humains (HPV) pour tous les élèves de 5e volontaires dès la rentrée prochaine, gratuitement", rappelle le ministère. L’administration du vaccin en deux doses est recommandée à toutes les filles et garçons âgés de 11 à 14 ans révolus. Elle peut aussi être réalisée en rattrapage entre 15 et 19 ans, en trois doses, et jusqu’à 26 ans pour les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes.

Grippe, rotavirus, rougeole : qui peut administrer les vaccins ?

En plus de ces nouvelles recommandations, le Ministère rappelle que, désormais, davantage de professionnels de santé peuvent administrer ces vaccins. "La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2023 a étendu les compétences des pharmaciens, des infirmiers et des sages-femmes en matière de prescription et d’administration des vaccins", indique-t-il dans son communiqué.

Enfin, depuis 2022, le carnet de vaccination existe sous la forme électronique, ce qui permet "aux professionnels comme aux usagers de renseigner les vaccinations réalisées et de connaître les prochaines vaccinations prévues selon l’âge". Au total, 11 vaccins sont obligatoires en France pour les enfants.