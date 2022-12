Covid-19 : vaccination recommandée dès 6 mois pour les enfants à risque

L'ESSENTIEL Si 78,7 % de la population française présente un schéma vaccinal initial terminé au 4 décembre 2022, le taux est seulement de 3 % chez les 0-11 ans (données Ameli). Le taux est de 74,8 % chez les 12 à 17 ans.

Le vaccin Pfizer démontre après 3 doses une efficacité de 80,3 % contre le Sars-CoV-2 pour toutes les tranches d'âge entre 6 mois à 4 ans qui n'ont pas d'antécédent d'infection.

À quelques jours de Noël et du Nouvel An, période propice à la propagation des virus, la Haute Autorité de santé (HAS) recommande la vaccination des bébés et jeunes enfants âgés de 6 mois à 4 ans à risque de forme grave de la Covid-19 et de décès.

L’agence préconise l’utilisation du vaccin Comirnaty® de Pfizer, “dont l'extension d'indication à cette classe d’âge a été octroyée par l'Agence européenne du médicament (EMA) le 25 novembre dernier”, précise le communiqué du 19 décembre 2022.

Vaccin anti-covid : qui sont les enfants concernés ?

La recommandation de la HAS cible les enfants de 6 mois à 4 ans qui ont une de ces comorbidités :

les cardiopathies congénitales ;

les maladies hépatiques chroniques ;

les maladies cardiaques et respiratoires chroniques (y compris l'asthme sévère nécessitant un traitement continu) ;

les maladies neurologiques ;

l'immunodéficience primitive ou induite par médicaments ;

l'obésité ;

le diabète ;

les hémopathies malignes ;

la drépanocytose ;

la trisomie 21.

Elle conseille également la vaccination pour les cas de "cancer récent, maladie rénale chronique ou handicap neurologique".

Selon l’agence, il serait bon que "les médecins spécialistes d'organes et de maladies rares puissent proposer au cas par cas la vaccination aux enfants jugés particulièrement vulnérables, mais dont les facteurs de risques ne figurent pas dans ces listes, sur la base d'une appréciation du rapport bénéfice/risque individuel".

La vaccination contre le coronavirus est aussi prônée pour les petits faisant partie de l'entourage de personnes à risque d’une forme grave du coronavirus.

Coronavirus : une posologie vaccinale adaptée aux enfants

Le schéma vaccinal des moins de 5 ans repose également sur trois doses, avec un premier intervalle de 3 semaines, puis un second intervalle d'au moins 8 semaines. Toutefois, la posologie du vaccin a été adaptée à leur âge (3 microgrammes/dose).

Pour justifier sa recommandation, la HAS a rappelé dans son communiqué que "les moins de 1 an représentaient 70 % des hospitalisations des 0-17 ans et 84 % des admissions en soins critiques". Elle a précisé également que les données d’efficacité recueillies sur le vaccin Pfizer/BioNTech chez les moins de quatre ans sont satisfaisantes. "Aucun décès, aucun cas de myocardite ou de péricardite n'a été rapporté dans les différentes études menées", rassure l’agence de Santé.

Dans le même avis, la HAS indique avoir aussi donné son aval pour l’administration du vaccin Nuvaxovid® du laboratoire Novavax aux adolescents âgés de 12 à 17 ans “ne pouvant ou ne souhaitant pas être vaccinés avec un vaccin à ARNm”.