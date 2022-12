Vaccin contre la Covid-19 : qui est concerné par la dose de rappel avant Noël ?

L'ESSENTIEL Il y a eu 5.766 hospitalisations pour cause de Covid-19 sur les sept derniers jours au 29 novembre dernier, selon Santé Publique France.

Cela représente une hausse de 12,8 % sur une semaine.

Il y a eu 499 passages aux urgences au 1er décembre.

"C’est vraiment désolant que les Français ne se vaccinent pas, ou pas assez, estime Brigitte Autran, présidente du Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (Covars), interrogée par le Journal du Dimanche, ce 3 décembre. Nous demandons à renforcer le port du masque, tout comme les gestes barrière et la vaccination”.

Covid-19 : pas assez de Français ont fait leur rappel vaccinal

L’épidémie de la Covid-19 repart à la hausse depuis quelques mois. Au 3 décembre, il y a eu 52.908 nouveaux cas de Covid-19 déclarés au cours des dernières 24 heures, soit une augmentation de 9,5 % sur les sept derniers jours, selon Santé Publique France. Le taux d’incidence, lui, est actuellement de 550,7. Il a augmenté de 37,3 % sur la dernière semaine.

Pourtant, depuis le lancement de la campagne de rappel le 3 octobre avec des vaccins bivalents, seuls 2 millions de personnes ont reçu une injection de rappel contre la Covid-19 lundi dernier. Parmi elles, moins d'une personne âgée de 80 ans ou plus sur dix (9,4 %) a reçu un rappel et seulement 7,2 % de la tranche des 60-79 ans. Bien loin de l’objectif des autorités gouvernementales.

"Il y a 20 % des gens fragiles qui sont à jour de leur rappel vaccinal, ce n’est pas assez, on a un variant qui circule beaucoup, on a des jours avec des dizaines de milliers de contaminations, a déclaré Olivier Véran, porte-parole du gouvernement et ancien ministre de la Santé, sur BFM TV le 1er décembre dernier. Si vous avez 60 ans et plus, si vous êtes porteur de maladie ou si vous êtes en contact au quotidien avec des gens fragiles ou âgés, faites-vous vacciner contre la Covid, si vous n’êtes pas à jour de votre rappel”.

Les personnes à risque de formes graves invités à faire leur dose de rappel

Mais qui doit se faire vacciner ? Dans un communiqué publié le 7 novembre dernier, la Haute autorité de Santé (HAS) récapitule les publics concernés par cette quatrième dose. Il s’agit des personnes de plus de 60 ans, de celles de moins de 60 ans présentant des comorbidités, des femmes enceintes, des patients immunodéprimés, des enfants et des adolescents à haut risque ainsi que des professionnels de santé.

"Je lance un appel solennel : respectons les gestes barrières, portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de promiscuité comme les transports en commun, a déclaré Elisabeth Borne, la Première ministre, à l’Assemblée nationale le 29 novembre dernier. Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies. Nous le savons, ils sont décisifs pour faire reculer l’épidémie”.

Des petits gestes importants à l’approche des fêtes de fin d’années et des réunions familiales où les plus fragiles pourraient être exposés au virus. “Noël ou pas Noël, se vacciner est impérieux, c'est vraiment le moment, alerte Alain Fischer, professeur d'immunologie, en s'adressant spécifiquement aux personnes jugées à risques. Le virus circule beaucoup”.