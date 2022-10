Covid-19 : la campagne de rappel vaccinal commence ce lundi

L'ESSENTIEL Au 2 octobre, 37.453 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans l’Hexagone, selon Santé publique France.

La vaccination contre la Covid-19 pourra être effectuée en même temps que celle contre la grippe à partir du 18 octobre 2022.

"Nous constatons depuis 3 semaines une reprise de la circulation du virus [ndlr de Covid-19] (…) On se dirige vers une dose de rappel, mais pas pour toute la population. La Haute autorité de Santé a été claire et continue de nous dire de vacciner une population cible : les personnes fragiles, les personnes de plus de 60 ans", a indiqué François Braun, le ministre de la Santé, sur France Info, le 27 septembre.

Qui peut bénéficier de cette dose de rappel contre la Covid-19 ?

Ce lundi 3 octobre, une campagne de vaccination ciblant le variant Omicron a débuté en France. Cette mutation du Sars-CoV-2 concerne 100 % des cas de contamination, d’après Santé publique France. Elle est considérée comme préoccupante par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), et est plus contagieuse que les autres variants de coronavirus. Ce variant reste cependant moins virulent et provoque généralement que de légers symptômes en cas d’infection.

Dans un communiqué, la Haute autorité de Santé a fait le point sur les populations concernées par la campagne de rappel vaccinal. On distingue notamment :

les personnes de plus de 60 ans ;

Une nouvelle génération de vaccins anti-Covid

Pour cette campagne de rappel vaccinal, trois vaccins sont désormais adaptés au variant Omicron. C’est notamment le cas de deux sérums du laboratoire Pfizer qui sont destinés aux sous-variants BA.1, BA.4 et BA.5. Le laboratoire Moderna a également adapté son vaccin au sous-variant BA.1.

Les personnes âgées de plus de 80 ans, les personnes immunodéprimés, les résidents en EHPAD ainsi qu’en USLD peuvent bénéficier d’un rappel vaccinal dès trois mois après leur dernière injection d’un vaccin contre la Covid-19 ou leur dernière infection.

Les autres populations éligibles peuvent recevoir une dose de rappel dès six mois après la dernière injection. "En cas d’infection récente au Sars-CoV-2, le rappel est recommandé dès 3 mois après l’infection, en respectant un délai minimal de 6 mois après la dernière injection", a préconisé la Haute Autorité de Santé.