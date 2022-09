Covid-19: la pandémie a-t-elle changé des traits de notre personnalité ?

L'ESSENTIEL À cause de l'épidémie de Covid-19, l'espérance de vie a chuté en 2020, particulièrement dans l'Est et le Sud de l'Union européenne.

Des psychologues ont longtemps cru que certains traits de caractère d'une personne ne pouvaient pas changer, même après avoir vécu des événements stressants. Mais récemment, des chercheurs du Florida State University College of Medicine (États-Unis) ont constaté des changements de personnalité chez la population américaine. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude publiée dans la revue Plos One.

"L’épidémie de coronavirus est une occasion d'examiner si la personnalité peut changer pendant un événement mondial stressant", ont écrit les scientifiques. Dans le cadre de ces travaux, ils ont analysé de longues évaluations sur la personnalité effectuées lors d’une cohorte, appelée "Understanding America", qui portait sur 7.109 personnes. Leur but était d’examiner si des changements de personnalité survenaient relativement tôt, soit en 2020, ou plus tard, c’est-à-dire en 2021 et 2022, durant la pandémie. Pour cela, ils ont étudié cinq traits de personnalité : la névrose, l’extraversion, l’ouverture, le fait d’être agréable et la conscience.

Covid : 5 traits de personnalité ont changé à cause de la pandémie

L’équipe a constaté peu de changements de personnalité en 2020. Durant cette année, "la névrose a très légèrement diminué par rapport aux années précédentes", a-t-elle précisé. En 2021 et 2022, les quatre autres traits de personnalité ont également changé. "Les changements ont été modérés par l'âge. Les jeunes adultes ont fait preuve d’une maturité perturbée", peut-on lire dans l’étude.

Selon les auteurs, si ces changements sont durables, cela suggère que des événements stressants à l'échelle de la population peuvent légèrement modifier la personnalité, en particulier chez les jeunes adultes. "Les jeunes adultes sont devenus plus lunatiques et plus enclins au stress, moins coopératifs et confiants, et moins responsables", ont-ils conclu dans un communiqué.