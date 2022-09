Pourquoi a-t-on tendance à se créer une fausse personnalité sur les réseaux sociaux ?

Les réseaux sociaux encouragent la création d'un alter ego. Ce n'est un secret pour personne, les réseaux sociaux ont une tendance à enjoliver ou idéaliser la réalité. Si la plupart des jeunes se créer un alter ego, c'est aussi parfois pour compenser un manque de confiance en eux.

Un alter ego virtuel qui compense des difficultés réelles

D'après une étude réalisée sur 1000 jeunes âgés de 18 à 25 ans, appeler « Génération Z », et ayant un compte Tik tok, Instagram, Twitter ou Facebook, plus de la moitié reconnaissent utiliser ces réseaux sociaux pour rendre leur vie plus excitante que dans la réalité. Cette alter ego derrière lequel ils se cachent, permet de compenser un manque de confiance en eux, une peur du jugement des autres, et la pression de la société.

Souvent utile pour se sentir mieux

Contrairement à une idée reçue, pour près de 58 % des jeunes, cette présence numérique sur les réseaux sociaux les aide à se sentir mieux dans leur peau et même à être plus confiant à travers un rôle virtuel qu'il se donne.

En utilisant ainsi une expression personnelle différente que dans le réel, les jeunes de cette génération ont donc trouvé une façon de se donner confiance, avec parfois l'aide de certaines célébrités ou personnalités publiques qui les encouragent à être plus créatif.

Source : https://newsroom.squarespace.com/blog/squarespace-survey-reveals-genz