Réseaux sociaux : pour éviter les idées noires, revenez à la vie réelle

Face à l’augmentation de suicides aux Etats-Unis, des experts recommandent de délaisser les réseaux sociaux au profit de liens affectifs réels. Dans une lettre ouverte publiée dans The Lancet, ils conseillent ainsi aux personnes dépressives de privilégier les sorties en famille, entre amis, ou encore l’inscription dans un club de sport par exemple. "Au lieu de recourir uniquement à la médication ou au traitement psychologique individuel, les cliniciens devraient également se tourner vers les liens sociaux réels", avancent les experts.

Le taux de suicide total des États-Unis a augmenté de 31%

Le taux de suicide total des États-Unis a augmenté de 31%, passant de 10,7 à 14 pour 100 000 personnes au cours des deux dernières décennies. Il est presque quatre fois plus élevé chez les hommes (22,4 pour 100 000 en 2017) que chez les femmes (6,1 pour 100 000 en 2017). En cause notamment : les difficultés financières, le chômage, l'abus de drogues et d'alcool, les divorces et l'isolement rural.



"Dans un monde hyperconnecté, les liens sociaux réels s'effritent, la dépression et les comportements suicidaires devenant plus fréquents qu'auparavant", déplorent les auteurs de la lettre. "Le désespoir et la détresse peuvent se propager par le biais des réseaux sociaux", ajoute le professeur Tarun Bastiampillai, du Flinders University College of Medicine and Public Health.

Comparaisons sociales

Une récente étude a en effet révélé que consommer moins de réseaux sociaux entraînait une diminution significative des dépressions et du sentiment de solitude chez les jeunes. Ces effets étaient particulièrement prononcés pour les personnes qui étaient les plus déprimées.



"Il est un peu ironique de constater qu'en réduisant votre utilisation des médias sociaux, vous vous sentirez moins seule", analyse Melissa G. Hunt, directrice de l’étude. Mais "il y a énormément de comparaisons sociales. Quand on regarde la vie des autres, il est facile de conclure qu’elle est plus cool que la vôtre", ajoute-t-elle. "Quand vous n'êtes pas occupé par les médias sociaux, vous passez en fait plus de temps sur des choses qui sont plus susceptibles de vous faire sentir mieux dans votre vie", résume la psychologue.



En 2017, près de 7% des Français âgés de 18 à 75 ans ont déclaré avoir déjà tenté de se suicider, soit près de 3 millions de personnes adultes dans l’Hexagone. Avec 4,7% de personnes interrogées affirmant avoir pensé à mettre fin à leurs jours au cours des 12 derniers mois, et 0,39% à avoir tenté de le faire, la France reste l’un des pays présentant les taux de suicides les plus élevés d’Europe. On y dénombre en effet près de 9 000 suicides par an.