Comment protéger vos enfants sur les réseaux sociaux ?

Si de plus en plus d'enfants sont présents sur les réseaux sociaux dès leur naissance, c'est que leurs parents aiment partager les moments marquants de leur vie. Pourtant ces informations sont personnelles et peuvent être utilisées de façon mal intentionnée.

Se poser les bonnes questions

Avant même que votre enfant puisse avoir son propre compte sur les réseaux sociaux, il peut déjà être en ligne à travers les photos que vous postez en l'identifiant. Pour être sûr d'éviter de le mettre mal à l'aise ou de lui nuire plus tard, commencez par éviter les publications qui le montrent dans une situation embarrassante ou de nudité.

En effet, ce type de contenu peut porter atteinte à sa vie privée en créant une identité virtuelle avec laquelle il pourrait ne pas être à l'aise plus tard. De plus les photos ou les vidéos peuvent être détournées et se retrouver sur des sites de pédopornographie.

Faites attention à qui peut accéder aux informations

Pour ne pas porter préjudice à votre enfant, commencez par éviter de diffuser des informations importantes sur sa date de naissance, son adresse ou encore ces problèmes de santé. Vous pouvez par exemple poster une photo de son anniversaire quelques jours plus tard.

De cette façon, vous évitez utilisation de ses données par des entreprises ou encore la fraude et le vol de son identité.

Enfin, n'oubliez pas que même si vous partagez des informations en groupe privé, elles peuvent être sauvegardées ou partagées et continuer d'exister ailleurs. Choisissez donc précautionneusement l'entourage avec qui vous échangez et pensez à effacer régulièrement l'historique.

En savoir plus : "Internet en toute sécurité" de Louie Stowell et Nancy Leschnikoff, éditions Usborne.