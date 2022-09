Covid : les vaccins à ARNm protègent les femmes enceintes des formes graves

L'ESSENTIEL Au début de l’année 2022, 30 % des femmes enceintes n’étaient pas vaccinées contre le Covid en France.

Les chercheurs ont constaté que la vaccination à l'ARNm protège les femmes enceintes contre les hospitalisations pour le Covid-19.

Les scientifiques conseillent aux femmes enceintes de se faire vacciner contre le Covid-19 pour favoriser une grossesse saine et les protéger d’un risque réel. En effet, selon l’ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament), "elles ont quatre fois plus de risques d’être admises en soins intensifs que les femmes du même âge qui ne sont pas enceintes", et "ce risque augmente au fil de la grossesse".

Les vaccins protègent les futures mères

Pourtant, elles sont encore peu à le faire à cause d'un manque d'informations à ce sujet. L’OMS (Organisation mondiale de la santé) déconseillait d'ailleurs en janvier 2021 la vaccination aux femmes enceintes, exceptées pour celles qui étaient les plus à risque de développer des formes graves de Covid-19 - une position qui a changé depuis, rappelle l’Inserm.

Si les résultats d’études observationnelles étaient rassurantes, les scientifiques manquaient encore de données concluantes car les femmes enceintes étaient constamment exclues des essais cliniques du vaccin à ARNm contre le Sars-CoV-2.

Aujourd'hui, une première grande étude en conditions réelles montre l'efficacité des vaccins à ARNm pour combattre le coronavirus pendant la grossesse. Les résultats ont été publiés dans JAMA Network Open.

Les chercheurs ont ainsi révélé que ces vaccins, en particulier les deux doses initiales suivies d'un rappel, sont efficaces pour protéger contre les maladies graves chez les futures mères, que les injections soient administrées avant ou pendant la grossesse.

"Le fait que deux doses plus une dose de rappel soient sûres et qu'elles protègent les femmes enceintes contre une maladie grave est rassurant, étant donné les preuves croissantes d'un risque accru de mauvais résultats maternels associés à l'infection par le Covid-19 pendant la grossesse", a déclaré le co-auteur de l'étude, Brian Dixon, directeur de l'informatique de santé publique du Regenstrief Institute et de l'école de santé publique Richard M. Fairbanks de l'université de l'Indiana.

Trois doses rendent les vaccins anti-Covid plus efficaces

Pour mener leurs travaux, les scientifiques ont étudié les données relatives à un total de 3 445 consultations aux urgences et 781 hospitalisations chez des femmes enceintes positives au coronavirus. Ces données ont été extraites des dossiers médicaux électroniques de 306 hôpitaux et 164 centres de soins d'urgence de huit systèmes de santé répartis dans 10 États américains.

"Cette étude indique que la grossesse ne diminue pas la performance du vaccin à ARNm dans la protection contre le Covid-19 sévère, malgré les différences immunitaires entre les femmes enceintes et non enceintes", a déclaré le co-auteur de l'étude, Shaun Grannis, vice-président pour les données et les analyses au Regenstrief Institute, professeur Regenstrief d'informatique médicale et professeur de médecine familiale à la faculté de médecine de l'université de l'Indiana.

Comme pour les autres adultes sans grossesse, les chercheurs ont également remarqué que la protection conférée par deux doses s'est estompée avec le temps (après quatre mois) et l'efficacité du vaccin était la plus élevée chez les femmes enceintes ayant reçu trois doses (deux vaccins initiaux plus une injection de rappel)