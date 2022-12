Masque, vaccination : l'épidémie de Covid-19 «frappe encore»

L'ESSENTIEL Plus de 40.000 cas de Covid-19 sont enregistrés tous les jours, a indiqué Élisabeth Borne.

Outre les vaccins, l'antiviral Paxlovid peut être prescrit, depuis janvier dernier, aux patients à risque de forme grave de la maladie.

"Le virus n'a pas disparu, l'épidémie frappe encore, tue encore”, a déclaré mardi à l'Assemblée nationale Élisabeth Borne lors des questions au gouvernement. En effet, d’après Santé Publique France, l'accélération de la circulation du Covid-19, enclenchée la semaine dernière, est confirmée. Les trois indicateurs phares de suivi de la maladie sont tous en hausse : le taux d'incidence (+38,9 % de malades sur 100.000 individus en sept jours), le taux de positivité des tests Covid (+11 %) et le nombre d'admissions à l'hôpital (+9 %).

Le port du masque est recommandé dans les transports

"Dans ce contexte, un renforcement de la vaccination s’impose, notamment par un rappel avec un vaccin bivalent (contre la souche initiale et le variant Omicron) chez les éligibles. De même, compte tenu de la circulation de plusieurs virus respiratoires (Covid-19, virus de la bronchite, grippe), l’adhésion aux gestes barrières, dont le port du masque, devrait être accentuée pour protéger les plus vulnérables”, résume Santé Publique France dans son communiqué du 1er décembre. "Respectons les gestes barrières, portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de promiscuité", a exhorté de son côté la Premier ministre qui appelle à porter le masque dans les transports.

Covid-19 : les taux de vaccination sont "insuffisants"

Ces déclarations interviennent alors que les taux de vaccinations contre la grippe et le Covid-19 sont "insuffisants" à l'approche des fêtes de Noël, a alerté mardi le ministère de la Santé lors d’un point presse repris par l’AFP. En effet, par tranche d'âge, seuls 9,4 % des 80 ans et plus ont reçu une dose de vaccins bivalents, ainsi que 7,2 % des 60-79 ans. Seulement 21 % des 80 ans et plus et 37 % des 60-79 ans sont aujourd'hui "suffisamment protégés par le vaccin ou une précédente infection".

Le ministre de la Santé, François Braun, a lançé un message de "mobilisation totale" à toutes les personnes dans la cible de la vaccination : les plus de 60 ans, les immunodéprimés, leurs proches et les professionnels de santé.

Outre le vaccin, le suivi des autres mesures préconisées pour se protéger du Covid-19 reste également nécessaire en cas de symptôme ou de test positif. Ainsi, il est recommandé d'aérer les pièces le plus souvent possible, au minimum quelques minutes toutes les heures, se laver les mains régulièrement ou utiliser du gel hydroalcoolique, et d'éviter les embrassades.