Covid-19 : une 9ème vague pour les fêtes de fin d’année ?

L'ESSENTIEL Plus de 40.000 cas positifs ont été enregistrés chaque jour la semaine dernière, soit une augmentation de 46 % en une semaine, d'après Covidtracker.

L’agence de santé publique confirme que le variant Omicron “circule de manière quasi exclusive en France” et que “son sous-lignage BA.5 reste omniprésent”.

Après une huitième vague enregistrée au début de l’automne, les voyants semblent à nouveau tourner au rouge. Plusieurs spécialistes craignent une neuvième vague dans un contexte où les hôpitaux sont déjà sous tension avec l’épidémie de bronchiolite qui frappe actuellement les enfants de moins de 2 ans.

"La neuvième vague de Covid-19 est bel et bien là", affirme ainsi auprès de nos confrères du Parisien l’épidémiologiste Mahmoud Zureik, qui prédit "au moins à 50.000 cas quotidiens en moyenne" d'ici à quelques jours. S'il reste "difficile d’estimer son impact exact", le spécialiste estime que l'on n’a jamais été dans "une situation aussi défavorable depuis mars 2021". Pourquoi Docteur fait le point sur la situation.

Coronavirus : +9 % d’hospitalisations en soins critiques en une semaine

“En semaine 46 (du 14 au 20 novembre) l’ensemble des indicateurs virologiques montraient une reprise de la circulation du Sars-CoV-2, et ce dans l’ensemble des classes d’âge”, alerte Santé publique France (SPF) dans son point de situation publié le 25 novembre dernier. “Les taux d’incidence et de positivité calculés à partir des tests antigéniques seuls ainsi que ceux calculés à partir de l’ensemble des tests confondus ont augmenté.”

L’agence de santé publique confirme que le variant Omicron “circule de manière quasi exclusive en France” et que “son sous-lignage BA.5 reste omniprésent”. 4 210 nouvelles hospitalisations ont été comptabilisées pour la semaine 46, soit une hausse de 6 %, dont 386 malades admis en soins critiques (soit +9 %). “Le nombre de décès à l’hôpital et en ESMS demeurait, quant à lui, en diminution (351, soit -6%, données non consolidées), mais de manière moins marquée par rapport aux semaines précédentes.”

D’après le site Covidtracker, plus de 40.000 cas positifs ont été enregistrés chaque jour la semaine dernière, soit une augmentation de 46 % en une semaine. Un pic à 48.629 cas positifs a été atteint vendredi dernier.

Vaccin anti-Covid : une couverture insuffisante chez les plus à risque

“La vaccination chez les personnes éligibles doit être renforcée”, insiste Santé publique France. Au 21 novembre, “6,1% des 60-79 ans et 7,9% des 80 ans et plus avaient reçu un rappel adapté au variant Omicron”.

La nouvelle campagne de rappel vaccinal pour lutter contre le Sars-CoV-2 a démarré début octobre. Ce rappel est recommandé pour les plus fragiles et notamment trois mois après la dernière injection reçue par les personnes de 80 ans et plus, les personnes habitant en Ehpad et les individus immunodéprimés. Les femmes enceintes sont également invitées à faire ce rappel. Par ailleurs, les autres personnes peuvent recevoir une nouvelle dose de rappel à partir de six mois après la dernière injection. En cas d’infection récente au coronavirus, il faut attendre trois mois de plus avant de faire l’injection.

SPF conclut en rappelant l’importance des gestes barrières “dans un contexte de co-circulations des virus de l’hiver”, comme le port systématique du masque en présence de personnes fragiles ou en cas de promiscuité dans les espaces fermés (transports en commun, etc) et le lavage régulier des mains.