Vaccin anti-Covid pour bébé : l'EMA approuve l'injection dès 6 mois

L'ESSENTIEL L'EMA a exhorté les pays à instaurer des programmes de rappels de vaccins anti-covid avant l'hiver.

Au 11 octobre, seuls 35,9 % des 60-79 ans et 49,3 % des 80 ans et plus parmi les personnes éligibles (selon le délai depuis leur dernière injection) avaient reçu un deuxième rappel d'après Santé Publique France.

Alors que l’épidémie de Covid-19 est toujours en cours, la vaccination s’étend aux tout petits. L’Agence européenne des médicaments (EMA) a en effet autorisé l'utilisation des sérums anti-Covid de Pfizer et Moderna à partir de 6 mois.

Elle a en parallèle recommandé d'autoriser un vaccin adapté de Moderna ciblant les sous-variants Omicron BA.4 et BA.5 en plus de la souche originale de Sars-CoV-2 pour les adultes et les enfants à partir de 12 ans ayant déjà eu une primo-vaccination contre le Coronavirus.

Le nombre de doses des vaccins anti-covid varient

Chez les enfants de 6 mois à 4 ans, Comirnaty de Pfizer peut être administré en primo-vaccination en trois doses. "Les deux premières doses sont administrées à trois semaines d'intervalle, suivies d'une troisième dose administrée au moins 8 semaines après la deuxième dose", détaille l’EMA.

Chez les enfants âgés de 6 mois à 5 ans, Spikevax de Moderna peut être administré en primo-vaccination en deux doses, à quatre semaines d'intervalle.

La réponse immunitaire est comparable malgré des doses plus faibles

Les doses des deux vaccins dans ces nouveaux groupes d’âges plus jeunes "seront plus faibles" indique l’EMA, mais sans remettre en cause la réponse immunitaire.

"Pour Comirnaty, une étude principale menée chez des enfants âgés de 6 mois à 4 ans a montré que la réponse immunitaire à la plus faible dose de Comirnaty (3 microgrammes) était comparable à celle observée avec la plus forte dose (30 microgrammes) chez des enfants âgés de 16 à 25 ans. Pour Spikevax, une étude principale menée chez des enfants âgés de 6 mois à 5 ans a montré que la réponse immunitaire à la dose inférieure de Spikevax (25 microgrammes) était comparable à celle observée avec la dose supérieure (100 microgrammes) chez les 18-25 ans", peut-on lire dans le communiqué.

La vaccination n'entraîne pas d'effets secondaires importants

Pour les deux vaccins, les effets secondaires étaient généralement légers ou modérés et s'amélioraient dans les quelques jours suivant la vaccination.

D'après l'EMA, l'irritabilité, la somnolence, la perte d'appétit, les éruptions cutanées et la sensibilité au point d'injection étaient courants chez les enfants âgés de 6 à 23 mois avec Comirnaty, tandis que l'irritabilité, les pleurs, la perte d'appétit et la somnolence étaient des effets secondaires courants chez les enfants âgés de 6 à 36 mois avec Spikevax.

Le comité des médicaments à usage humain (CHMP) en a donc conclu que les bénéfices de la vaccination chez les enfants âgés de 6 mois à 4 et 5 ans, respectivement, l'emportent sur les risques. Ces recommandations seront transmises à la Commission européenne, qui rendra des décisions finales applicables dans tous les États membres de l’UE.