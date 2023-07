Rougeole : les autorités sanitaires préconisent l’obligation vaccinale des soignants

L'ESSENTIEL Depuis le début de l’année 2023, la rougeole a été recensée dans 17 pays d'Europe.

La HAS recommande désormais d'obliger les soignants français à se vacciner contre la rougeole.

Maladie infectieuse figurant parmi les plus contagieuses, la rougeole peut entrainer des complications sévères.

Les autorités sanitaires recommandent désormais d'obliger les soignants à se vacciner contre la rougeole.

Des complications sévères

Maladie infectieuse figurant parmi les plus contagieuses, la rougeole peut entrainer des complications sévères chez les personnes non immunisées, particulièrement les nourrissons de moins de 12 mois, les jeunes adultes, les femmes enceintes et les patients immunodéprimés. Ce risque est particulièrement présent en milieu de soins.



"Des études de Santé publique France indiquent que les professionnels de santé sont impliqués dans 75 à 83% des cas de rougeole en établissement de santé en France", explique la HAS dans un communiqué.



"Cette contagiosité, combinée à l’existence d’un vaccin proposant une protection efficace (supérieure à 95% après un schéma vaccinal complet) et durable (à vie, pour les personnes non immunodéprimées), conduisent la HAS à préconiser une obligation d’immunisation contre la rougeole", poursuit l’autorité sanitaire.

Deux doses de vaccin

Concrètement, les étudiants et professionnels non vaccinés ou ne pouvant pas attester d’une contamination devront ainsi faire l’objet d’une vaccination.



En cas de doute, la HAS ouvre la possibilité qu’un test sérologique puisse être effectué en amont pour établir le statut immunitaire. "Par ailleurs, ce vaccin étant contre-indiqué pour les femmes enceintes, toute femme en âge de procréer doit effectuer, en cas de doute, un test de grossesse avant une vaccination", ajoutent les experts. Les personnes nées avant 1980 ne doivent quant à elles recevoir qu’une seule dose.



De facto, la HAS préconise que cette vaccination soit administrée avec deux doses de vaccin trivalent ROR (rougeole, oreillons, rubéole).

La rougeole en Europe

Depuis le début de l’année 2023, la rougeole a été recensée dans 17 pays d'Europe. À la fin du mois de février, plus de 900 cas avaient déjà été signalés, ce qui représente un dépassement du nombre de contaminations pour l’ensemble de l’année 2022.



"Tous les pays, y compris ceux où l’on a confirmé l’élimination de la transmission endémique de la rougeole, doivent être vigilants quant à l’importation et à la propagation éventuelles de cette maladie hautement contagieuse", a déclaré à ce propos le docteur Jose Hagan, chef d’équipe à l’OMS.